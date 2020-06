INDISKE STYRKER: 20 soldater er bekreftet omkommet etter sammenstøt med kinesiske soldater i det omstridte området Ladakh. Avbildet er indiske styrker på vei til regionen tidligere i dag. FOTO: STRINGER / X80002

20 indiske soldater drept i sammenstøt med Kina

Tirsdag kveld opplyser den indiske hæren at 20 soldater er drept i grensesammenstøt med Kina, melder Reuters. Det skal være det første dødelige sammenstøtet i grenseområdet på flere tiår.

Nicolai Landmark

NTB

Oppdatert nå nettopp

Hendelsen skjedde i Galwan-dalen, i provinsen Ladakh, på grensen mot Kina. Ifølge NTB anklager kinesiske myndigheter de indiske soldatene for å ha gått over grensen.

– En voldelig konfrontasjon fant sted mandag kveld, sa en talsmann for den indiske hæren som tirsdag først oppga at tre var drept, ifølge NTB.

Ifølge New York Times ble det ikke avfyrt skudd, men dødsfallene kom som et resultat av et slagsmål. Avisen skriver videre at det er rapportert at flere kinesiske soldater har blitt drept, men myndighetene avskriver dette.

En provokasjon

Kinesiske myndigheter anklager de indiske soldatene for provokasjon.

– Indiske soldater gikk over grenselinjen to ganger mandag, der de provoserte og angrep kinesisk personell. Det resulterte i en alvorlig fysisk konfrontasjon mellom grensestyrkene fra begge sider, sier kinesisk UDs talsmann Zhao Lijian.

Sammenstøtet skjedde etter flere uker med økt spenning og utstasjonering av flere tusener ekstra soldater på hver side av grensen.

Ifølge den indiske avisen Economic Times, hendte sammenstøtende da en nedtrappingsprosess allerede var igangsatt.

BEKYMRET: FNs generalsekretær Antonio Guterres oppfordrer begge sider om å deeskalere situasjonen. FOTO: Michael Tewelde / AFP

FN er bekymret

En talsperson på vegne FNs generalsekretær Antonio Guterres gikk ut tirsdag kveld og sa at han er bekymret over situasjonen.

– Vi er bekymret over rapportene om vold og dødsfall ved grensen mellom India og Kina. Vi oppfordrer begge sider til å tilbakeholde og begrense seg. Vi ser derimot at begge land har startet prosessen om å deeskalere situasjonen, sa talsperson Eri Kaneko, ifølge Times of Now News.

«DEN FAKTISKE KONTROLLINJEN»: Grensen ved Ladakh-regionen er et av mange omstridte punkter langs grensen mellom India og Kina. FOTO: Channi Anand / AP

Omstridt område

Dette er ikke første gang India og Kina møtes i strid i dette område. I 1962 var denne grensen en av de viktigste pådriverne for det som kalles den sino-indiske grensekrigen, som varte en drøy måned.

Selv i nyere tid har denne grensen vært årsaken til spente situasjoner mellom de to landene. Senest i 2017 sto soldater klare på grensen dersom det skulle bli krig.

Den betente grensen kalles «Den faktiske kontrollinjen» (Line of Actual Control).

Årsaken til spenningen mellom de to landene, og denne faktiske kontrollgrensen, skal visstnok ha vært på grunn av en vei i nærheten av Daulat Beg Oldi, en indisk militær flystasjon som ligger nære grensen til Kina.

Publisert: 16.06.20 kl. 21:12 Oppdatert: 16.06.20 kl. 21:26

