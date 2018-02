KLAPPJAKT: Politiet på Nordsjælland jakter denne mannen, som skla ha stått bak økseangrepet. Foto: NORDSJÆLLANDS POLITI

Politiet jakter «gal» øksemann i Danmark

«En gal manns verk», sier politiet i Birkerød i Danmark. Nå jakter de øksemannen, som angrep et ungt par på en bensinstasjon lørdag kveld.

Store politistyrker klappjakter nå mannen, skriver danske Ekstrabladet .

Det var lørdag kveld at mannen helt umotivert gikk til angrep på et ungt par på Circle K-stasjonen i Bistrupvej i Birkerød på Nordsjælland.

Operasjonsleder i Nordsjællands Politi, Henrik Alstrup, opplyser til Ekstra Bladet at de fortsatt jakter gjerningsmannen med hjelp fra nabodistriktene.

– Vi er massivt til stede i området omkring Bistrup. Vi vil finne ham raskest mulig, fordi vi mistenker at det er snakk om en gal manns verk, sier han til nyhetsbyrået Ritzau.

Økset mot hode og overkropp

– Vi anser ham for meget farlig, fordi de er et umotivert overfall, der han ikke kjenner de han angrep, sier Alstrup.

Avisen BT beskriver økseoverfallet som svært dramatisk. Øksemannen angrep det unge paret i hode og overkropp. De ble fraktet til Rigshospitalets traumeavdeling. De to 19-åringene er nå utenfor livsfare, sier Henrik Alstrup til BT.

Politiet på Nordsjællands har sendt ut bilde og beskrivelse av gjerningsmannen de nå jakter.

Mannen er 29 år gammel, beskrives utseendemessig som med opprinnelse i Midtøsten. Han har mørkt, kortklippet hår, fullskjegg og er 176 cm høy. Han er formodentlig fortsatt kledd i mørk jakke og mørke bukser, opplyser politiet.

Dømt for ran

Politiet vil ikke bekrefte identiteten til den ettersøkte mannen, men danske medier har publisert bilder av ham fra overvåkingskameraer, og avisen Berlingske har fått kontakt med mannens far, skriver NTB.

Han opplyser at sønnen slapp ut av fengsel for bare ti dager siden etter å ha sonet en dom på tre år for blant annet ran.

Faren sier også at sønnen satt i isolasjon i lengre tid og at han ved løslatelsen knapt kjente ham igjen fordi han hadde gått ned 10 kilo og ikke var seg selv lengre.