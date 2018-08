Flere bilbranner i Sverige: Mørkkledde ungdommer kastet molotovcocktailer og steiner

Publisert: 13.08.18 22:52

UTENRIKS 2018-08-13T20:52:06Z

Flere mørkkledde ungdommer gikk rundt i Göteborg mandag kveld og antente biler.

Like etter klokken ni mandag kveld fikk svensk politi de første meldingene om bilbranner ved Frölunda torg i Göteborg.

Satte fyr på biler

– Det er mange som ringt 112. Det skal være ungdommer i mørke hetter og Adidas-bukser som satte fyr på biler. Etter det skal de ha sprunget fra stedet, sa pressetalsperson Ulla Brehm i politiet til Aftonbladet .

Hun opplyste at ingen personer har blitt skadet. Like etter midnatt sa politiet at de foreløpig ikke har pågrepet noen.

Over 60 biler

SVT skriver at det skal dreie seg om over 60 biler, fordelt på flere steder i Göteborg. Et vitne anslår overfor avisen at det skal dreie seg om seks-syv gjerningspersoner.

– Jeg så tre-fire mørkkledde gutter. En av dem kastet en molotovcocktail mot en bil som tok fyr med en gang. Så var det kraftig smell, forteller et annet øyenvitne til Expressen .

Redningsetaten opplyste i 22-tiden at de har relativt god kontroll på de fleste av brannene.

Kastet stein

I tillegg til Frölunda torg, skal det ha kommet meldinger om bilbranner ved Hjällbo og i Kronogården i Trollhättan. Det skal også ha vært en episode i Lysekil, men overfor nyhetsbyrået TT kan ikke politiet bekrefte om brannen har noe med de andre brannnene å gjøre.

Politiet har rykket ut med et stort antall tjenestefolk.

Aftonbladet skriver at det også skal ha blitt kastet stein mot politiet i Trollhättan, men at ingen politifolk er blitt skadet.