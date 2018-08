Slik har Trump endret forklaring om pornostjerne-betaling

UTENRIKS 2018-08-23T13:24:12Z

Både Donald Trump og hans eksadvokat Michael Cohen har vinglet i sine forklaringer om hvorvidt presidenten visste om utbetalingen av hysj-penger.

Publisert: 23.08.18 15:24 Oppdatert: 23.08.18 16:16

Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen erklærte seg tirsdag skyldig i banksvindel, unndragelse av inntektsskatt og ulovlig valgkampfinansiering .

Et av lovbruddene han innrømmet, er de mye omtalte utbetalingene til pornoskuespiller Stormy Daniels og tidligere Playboy-modell Karen McDougal.

Innrømmet utbetaling

Begge kvinnene hevder å ha hatt en affære med Trump i 2006, samme år som presidenten og Melania fikk en sønn. Trump har hele tiden avvist dette.

For å forhindre kvinnene fra å fortelle om de påståtte affærene betalte advokat Michael Cohen 130.000 dollar til Daniels og 150.000 dollar til McDougal kort tid før valgkampen i 2016.

I januar i år skrev The Wall Street Journal om hysj-pengene til pornoskuespilleren. Måneden etter innrømmet Cohen utbetalingen.

I et intervju med The New York Times sa Cohen at han betalte av egen lomme, og at han ikke fikk refundert summen. Han ville ikke svare avisen på hvorfor han gjennomførte betalingen, hvorvidt Trump var klar over den, eller om han har foretatt lignende betalinger til andre personer.

Trump: – Visste ingenting

I april, halvannen måned etter Cohens innrømmelse, uttalte Trump seg om saken for første gang .

Da han gikk om bord i Air Force One, sa presidenten til reportere at han ikke visste om utbetalingen eller hvor pengene kom fra.

– Dere må spørre Michael Cohen. Michael er min advokat. Dere må spørre Michael, sa Trump.

FBI beslagla materiale

Uken etter at Trump kommenterte saken, ransaket FBI kontoret og hotellrommet til Cohen i New York .

Årsaken til razziaen skal blant annet ha vært utbetalingene til Daniels og McDougal, ifølge nyhetsbyrået AP.

Ransakingen, som førte til beslag av materiale relatert til dette, var ikke knyttet direkte til Russland-etterforskningen, men spesialetterforsker Robert Mueller har mandat til å forfølge eventuelle andre lovbrudd som han skulle oppdage underveis i arbeidet.

Trump kalte ransakingen «en skandaløs handling», «en heksejakt» og sa Muellers etterforskning er «et angrep på landet».

– Trump har løyet

I slutten april kom presidenten med en ny versjon om utbetalingene.

– Han representerer meg blant annet i denne sprø Stormy Daniels-avtalen, sa Trump om Cohen i en telefonsamtale med TV-programmet «Fox & Friends».

– Slik jeg ser det, har han overhodet ikke gjort noe galt. Det var ingen valgkampmidler i det, sa han videre.

Denne uttalelsen avslørte at Trump tidligere hadde løyet, mente Daniels' advokat Michael Avenatti.

– Trump og Cohen har tidligere fortalt det amerikanske folket at Cohen handlet på egen hånd, og at Trump ikke visste noe om avtalen med min klient. Som jeg spådde, har dette nå vist seg å være helt falskt.

Bekreftet tilbakebetaling

Kort tid etterpå, i begynnelsen av mai, gjestet Trumps fremste personlige advokat Fox News Channel's «Hannity».

Her avslørte Rudy Giuliani at presidenten hadde betalt Cohen tilbake Daniels-pengene.

Trump bekreftet senere dette i en rekke Twitter-meldinger, hvor han skrev at Cohen fikk refundert et månedlig beløp. Dette brukte til å inngå en «privat kontrakt mellom to parter, kjent som en taushetsavtale».

– Slike avtaler er veldig vanlige blant kjendiser og personer med formue, skrev presidenten. Han understreket at han ikke brukte økonomiske midler fra valgkampanjen.

I et intervju med New York Times etter opptredenen på «Hannity», hevdet Giuliani at Trump punget ut fra sin egen personlige familiekonto. Han mener dette fjerner enhver tvil om at kampanjepenger havnet hos en pornostjerne.

Ulovlig valgkampbidrag

Flere jurister har ment at utbetalingen var et ulovlig valgkampbidrag, siden den skjedde rett før valget.

I retten erklærte Cohen seg skyldig for brudd på loven som regulerer valgkampfinansiering. Uten å nevne Trumps navn, sa Cohen at han gjorde det «på oppfordring av kandidaten».

Tiltalen mot Cohen ikke inkluderer påstander om at Trump skal ha instruert Cohen om å utføre betalingene til de to kvinnene, påpeker advokat Giuliani.

Trump: Det eneste jeg har gjort galt, er å vinne valget

Trump var lenge taus om Cohen-saken, men onsdag gikk han ut mot sin tidligere advokat på Twitter:

– Dersom noen ser etter en god advokat, vil jeg sterkt fraråde dem å benytte seg av tjenestene til Michael Cohen, skrev han.

– Det eneste jeg har gjort galt, er å vinne et valg som det var ventet at Kjeltring-Hillary og Demokratene skulle vinne. Problemet er at de glemte å drive valgkamp i en rekke stater, tvitret han i en annen melding.

– En rigget heksejakt

Samme dag som Cohen erklærte seg skyldig, falt juryens kjennelse i Paul Manafort-saken.

Manafort, presidentens tidligere valgkampleder, er funnet skyldig i åtte av 18 tiltalepunkter . Rettssaken er den første knyttet til Robert Muellers Russland-etterforskning.

Torsdag morgen kaller Trump nok en gang etterforskningen for «en rigget heksejakt». I en Twitter-melding skriver han at det er ingen samspill mellom valgkampanjen og russiske myndigheter.

Presidenten sier i et intervju at han vurderer å benåde Manafort .