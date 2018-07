ÅSTED FOR ANGREPET: Varehuset Home Bargains var lørdag åsted for det som trolig var et syreangrep på en treåring. Foto: Matthew Cooper, AP

Treåring skadet i syreangrep i Storbritannia - fire menn arrestert

Publisert: 23.07.18 09:13

UTENRIKS 2018-07-23T07:13:38Z

Gutten satt i en barnevogn i et travelt varehus da det som trolig var syre ble kastet eller sprayet på ham.

Angrepet skjedde i varehuset Home Bargains i Worcester lørdag ettermiddag, skriver Sky News .

Den tre år gamle gutten fikk sprayet eller kastet stoffet mot seg i det politiet mener var et målrettet angrep mot ham.

Alvorlige skader

Gutten fikk alvorlige skader i ansiktet og på en arm. Politiet sier at det vil ta lang tid å lege skadene, men håper at han ikke får skader som vil påvirke ham resten av livet.

Han ble utskrevet fra sykehus mandag.

– På dette tidspunktet etterforsker vi dette som et målrettet angrep på en tre år gammel gutt, sier Mark Travis i West Mercia politidistrikt.

Han omtaler angrepet som svært uvanlig i distriktet, og som et sjokk for lokalbefolkningen.

Forsvant etter angrepet

Tre av mennene som nå er arrestert, ble observert i nærheten av barnevognen inne i varehuset. De forlot stedet kort etter at gutten ble skadet.

Mennene, på 22, 25 og 26 år, ble anholdt i London. Søndag ble en 39 år gammel mann pågrepet og siktet for grov legemsbeskadigelse.

Motivet for angrepet er ikke kjent.

Syre brukes som våpen

Syreangrep er ikke uvanlig i Storbritannia og ser ut til å være økende . I 2016 var det 454 syreangrep bare i London. Det var nesten tre ganger så mange som i 2014, da det ble rapportert om 166 forbrytelser med syre.

Tallene viser at det er dobbelt så mange menn som angripes med syre som kvinner.

Økningen i syreangrep skyldes trolig at blekemiddel er enkelt å kjøpe på nett og at det er vanskelig å bevise at man har motiv for å bruke det til noe ulovlig, sa Simon Harding, ekspert på gjengvold ved Middlesex University til BBC i fjor.

Syre brukes som våpen i drap, ran og voldtekter.