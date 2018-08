DRAPSSAK: Elleve år gamle Nikcy Verstappen ble drept i 1998. I dag er gjerningsmannen på flukt i Europa. Foto: Nederlandsk politi

Drapssak kan ha blitt løst ved hjelp av DNA: Antatt gjerningsmann på rømmen i Europa

UTENRIKS 2018-08-24

Omtrent på 30-årsdagen for drapet på 11 år gamle Nicky Verstappen, fikk nederlandsk politi det store gjennombruddet. På grunn av sin egen forsvinning er 55 år gamle Josh Brech nå internasjonalt etterlyst for drapet.

Publisert: 25.08.18

I 1998 forsvant elleve år gamle Nicky Verstappen i løpet av den første natten av sommerleiren i den lille byen Brunssum i Nederland . Ifølge det nederlandske politiets egne nettsider trodde de voksne lederne i sommerleiren først at han hadde gått seg en runde. Men da de oppdaget at skoene hans ennå var i teltet, ble de mistenksomme.

Foreldrene og politiet ble ringt. Utover dagen og kvelden lette de alle sammen etter gutten- uten resultater.

Dagen etter bidro politiet, frivillige og militæret i søket. Idet klokken nærmet seg ni på kvelden ble han funnet drept. Nicky var barbent, kun ikledd pysjamasbuksen til favorittfotballaget Ajax, og med DNA-et til en ukjent mann på klærne.

Drapet på Nicky har rystet Nederland i 20 år. Funnet av liket ble starten på en årelang politietterforskning med utallige tips og skuffelser. Hundrevis av menn i nærheten av sommerleiren, og i Nickys omgangskrets, ble sjekket opp mot DNA-et funnet på ham - uten at det førte til noen resultater.

Frem til nå.

Tusenvis av menn DNA-testet

I underkant av 22.000 menn fikk en anmodning om å avgi DNA-prøver. Ifølge den nederlandske avisen Algemeen Dagblad avga flere enn 14.000 menn DNA-prøver frivillig over en periode på to uker i mars.

Det er det mest omfattende DNA-prosjektet noensinne i Nederland.

Prosjektet førte til identifiseringen av den antatte drapsmannen: 55 år gamle Jos Brech. Da Brech i april i ble meldt savnet av familien sin, hentet politiet inn DNA fra boligen hans, ifølge Nederlandse Omroep Stichting.

Siden har det pågått en stor menneskejakt for å finne Brech -men han er tilnærmet sporløst forsvunnet. Onsdag ble han internasjonalt etterlyst gjennom Interpol.

Ekspert på å overleve i naturen

Bekjente av Brech som Algemeen Dagblad har snakket med, beskriver Brech som en einstøing. Han blir videre beskrevet som en naturfanatiker som er trent til å kunne gå under radaren.

Ifølge Algmeen Dagblad varslet ble politiet allerede i 2002 varslet om Brech, da han var aktiv i speideren.

I et påfølgende politiavhør skal Brech ha sagt at han var betatt av unge, opplyser en politikilde til avisen. Han skal også ha opplyst at han tidligere hadde begått en sedelighetsforbrytelse.

Det siste sikre sporet etter Brech er to måneder gammel, ifølge De Telegraaf . Sporhunder har markert et område ved grensen mellom Tyskland og Frankrike.

Ifølge De Telegraaf har Brech surfet på nettet etter «forlatte landsbyer i Spania» og lett etter steder i Marokko - som ikke har noen utleveringsavtale med Nederland. Brech har tidligere oppholdt seg i polsk natur ved flere anledninger.

Det er ikke kjent hvor Brech befinner seg nå.