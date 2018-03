GIR SIN STØTTE: Demi Lovato synger søndag under «March For Our Lives»-demonstrasjonen i Washington D.C. Foto: AFP

Kjendisprotest mot våpen

Publisert: 24.03.18 18:56

UTENRIKS 2018-03-24T17:56:17Z

– Som du sikkert vet, ble en av mine beste venner skutt rett i nærheten, bemerket Paul McCartney på CNN. Den 75 år gamle britiske popstjernen var ikke den eneste kjendisen som søndag støttet våpendemonstrantene i USA.

Våpenprotesten i New York fant sted på 72. gate mellom Columbus Avenue og Central Park West, bare et steinkast unna Dakota-bygningen hvor John Lennon ble skutt ned og drept 8. desember 1980 av Mark David Chapman.

Over åtte hundre «March For Our Lives»-demonstrasjoner finner sted over hele USA . Hoveddemonstrasjonen er lagt til Pennsylvania Avenue i Washington D.C. og går mellom Det hvite hus og Kongressbygningen.

Paul McCartney er slett ikke den eneste kjendisen som støtter den massive våpenprotesten som har vokst frem etter skoleskytingen i Parkland, Florida, hvor 17 elever og lærere ble drept.

«Millennium-generasjonen tar over,» erklærer Miley Cyrus på Twitter.

Artister som Ariana Grande, Devi Lovato, Jennifer Hudson og Lin Manuel Miranda, opptrådte i hovedstaden i forbindelse med «March for our lives» som kan vise seg å bli den største demonstrasjonen i USA siden Vietnamkrigen.

– Dette minner meg om da studentene bidro til å stoppe Vietnamkrigen, sier skuespilleren Bill Murray til NBC News.

– Ungdommenes viktigste ressurs er deres idealisme, fortsetter han.

– Vi lever i en interessant tid. Folk som inntil nylig ikke har vært politisk engasjerte har nå våknet opp, fastslår Murray.

Kim Kardashian er på plass i Washington D.C. med ektemannen Kanye West og sønnen North: «Vi vil være solidariske med dem som har overlevd våpenvold og skoleelevene som krever fornuftige våpenlover.» skriver Kardashian på Twitter.

Lady Gaga tror at ungdommelig engasjement og kraft kan bidra til å skape forandring og en bedre fremtid. Hun får følge av en drøss artister som Madonna, Taylor Swift, Selena Gomez, Leona Lewis, Moby, Justin Bieber, Garth Brooks, Eddie Vedder og Justin Timberlake.

– Ingen skulle være nødt til å frykte våpenvold på skolen, erklærer Taylor Swift.

Mange kjendiser har også donert penger til våpendemonstrasjonene.

Det startet med ekteparet George og Amal Clooney som ga en halv million dollar, fire millioner kroner, til studentene som dro i gang protestaksjonen.

Talkshow-stjernen Oprah Winfrey, Hollywood-regissør Steven Spielberg og kjendisparet Jeffrey & Marilyn Katzenberg donerte samme beløp.

– George og Amal, jeg kunne ikke vært mer enige med dere. Jeg slutter meg til dere og donerer 500.000 dollar til «Marsjen for våre liv». Disse unge, inspirerende menneskene minner meg om Freedom Riders på 60-tallet, som også sa at vi hadde fått nok og at våre stemmer skulle bli hørt, skrev Winfrey på Twitter.