USAs personlige advokat Michael Cohen. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB scanpix.

Trumps advokat: Ville håndtert utbetalinger annerledes

NTB

Publisert: 11.04.18 03:34

UTENRIKS

Michael Cohen står fast ved at utbetalingen til pornoskuespiller Stormy Daniels var lovlig. Men han ville håndtert den annerledes i dag.

I et intervju med CNN kommenterte Cohen saken for første gang etter at FBI mandag raidet kontoret og hjemmet hans og beslagla en rekke dokumenter.

Cohen sier han fortsatt er lojal overfor presidenten, men at han ville ha håndtert betalingen annerledes på grunn av måten saken har gått utover familien hans på.

Advokaten betalte Daniels 130.000 dollar i løpet av de siste ukene av Donald Trumps valgkamp. Bakgrunnen var en taushetsavtale som skulle hindre Daniels i å snakke om et påstått forhold til presidenten.

Ifølge nyhetsbyrået AP var grunnen til razziaen hos Cohen nettopp utbetalingen til Daniels og en annen utbetaling til tidligere Playboy-modell Karen McDougal.

McDougal fikk 150.000 kroner av moderselskapet til magasinet National Enquirer for eneretten til å omtale hennes historie, men saken ble aldri publisert. En ransakingsordre som ble brukt mandag, skal spesifikt ha vært knyttet til McDougal, ifølge en kilde byrået har snakket med.

I CNN-intervjuet benyttet også Cohen anledningen til å skryte av FBI-agentene som ransaket lokalene hans.

– De var ekstremt profesjonelle, høflige og respektfulle, sa advokaten.

Han la samtidig til at razziaen var «oppskakende» og at han var ville lyve om han hevdet at han ikke var bekymret. President Donald Trump har tidligere aksjonen for «skammelig».