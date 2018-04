GIGANTISK: Dyrepatruljen måtte dra det store reptilet opp av bassenget. Foto: Sarasota County Sheriff's Office

Ektepar hørte rare lyder i huset – fant gigant-alligator i innendørsbassenget

Et ektepar i Florida i USA var mer enn litt overrasket da en alligator, på over tre meter, hoppet ut i innendørsbassenget deres.

En over tre meter lang alligator kom seg gjennom et hagegjerde og hoppet inn i en families svømmebasseng i Florida i USA lørdag, skriver BBC .

Det var politiet i Florida som postet bilder av alligatoren med teksten «bare nei» på Twitter.

Ring politiet

Politiet og dyrepatruljen måtte dra alligatoren ut av bassenget, skriver Sky news .

Til Sky News sier Patricia Carver at ektemannen vekket henne da han hørte rare lyder fra huset. Da han så alligatoren ropte han: «Det er en alligator i bassenget. Ring 911! Ring 911!»

Politiet i Florida la ut en video med teksten: «Husker du da alligator-oppdraget vi var på tidligere? Her er en video av da fangeren drar ham ut. Sa vi at han var over tre meter!?»

Ifølge BBC er den amerikanske alligatoren i gjennomsnittet mellom 3 og til over 4.5 meter og kan veie opp til 454 kilo.

Alligatorer finnes bare sørøst i USA og i Kina.

Slapp av

Det store dyret har vakt enorm oppmerksomhet på Internett, og politiet har roet alle ned søndag ettermiddag med å skrive at alle må forstå at det bare er en «Florida-greie».

«Vi går i badedrakt og flipp-flopper hele året. Vi kjøper et lager av solkrem og vi rir på alligatorer i oppveksten», skriver de humoristisk på Twitter.

