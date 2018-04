USA: Ti måneder gammel baby døde etter at faren glemte ham i varm bil

Publisert: 06.04.18 01:37

UTENRIKS 2018-04-05T23:37:08Z

Faren til babyen sier han glemte at han skulle levere babyen i barnehagen og kjørte til jobb, der gutten ble sittende i bilen hele dagen i opptil 30 varmegrader.

Politiet i North Charleston i South Carolina etterforsker dødsfallet til en ti måneder gammel gutt som døde tirsdag. Ifølge politiet skal faren ha oppgitt at han fro hjemmefra tirsdag morgen og glemte at han skulle levere sønnen i barnehagen. I stedet kjørte han til jobben, melder ABC News .

Da moren kom til barnehagen for å hente sønnen tirsdag ettermiddag, fant hun ut at han ikke var der. Faren kjørte sønnen til et lokalt sykehus, der babyen ble erklært død. Temperaturen i området skal ha vært opptil 85 grader farenheit, eller 29,5 grader celcius, den dagen.

Rettsmedisinerens undersøkelser om dødsårsaken pågår fremdeles.

