DØDE: Britisk politi utstasjonert utenfor Sergej Skripals bolig i Salisbury. Russiske myndigheter ba onsdag om svar på hvor Skripals kjæledyr var blitt av. Foto: Frank Augstein/ AP / NTB scanpix

Skripals kjæledyr er døde

NTB

Publisert: 06.04.18 02:52

Eksspionen Sergej Skripals kjæledyr, som russiske myndigheter etterlyste, er døde, opplyser britiske myndigheter.

En måned etter at Skripal og datteren Julia ble forgiftet i den britiske byen Salisbury 4. mars, bekrefter britiske myndigheter at dyrene ble funnet døde i hjemmet hans.

– Da en veterinær endelig fikk tilgang til boligen ble to marsvin funnet døde, sier en talsperson for det britiske mattilsynet.

Hun opplyser at de også fant en katt i dårlig forfatning. Den ble tatt med til veterinæren og avlivet.

– Avgjørelsen ble tatt med dyrets beste i tankene, sier talspersonen.

Opplysningene kommer etter at Russland onsdag krevde svar fra britene på hvor eksspion Skripals kjæledyr hadde tatt veien.

Det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharaova argumenterte at dyrenes tilstand og hvor de eventuelt befant seg, kunne være viktige opplysninger i saken.

– Dette har direkte tilknytning til saken, hvis vi snakker om bruk av kjemiske våpen, og siden det har dukket opp flere versjoner om at forgiftningen kan ha skjedd i huset, sa Zakharaova.

Dagen i forveien uttalte Skripals niese Viktoria Skripal til russiske medier at hennes onkel hadde to katter og to marsvin i huset. Det er ikke kommet fram opplysninger om den andre katten.

