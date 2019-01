FASTLÅST: USAs president Donald Trump virker ikke å fire på kravene, og står fast på at Mexico-muren skal bygges. Foto: JIM WATSON / AFP

Trump taler til nasjonen i natt: – Å erklære unntakstilstand vil være ekstremt

Stor spenning er knyttet til Trumps tale til nasjonen i natt. Vil han erklære unntakstilstand for å presse igjennom finansieringen av grensemuren mot Mexico?

Tidligere tirsdag varslet president Donald Trump at han vil holde en TV-sendt tale klokken 03.00 natt til onsdag, norsk tid. I talen skal han snakke om det han omtaler som en krise ved den meksikanske grensen, hvor han ønsker å bygge en mur for å få bukt med problemene.

USA -ekspert og forsker ved Universitetet i Bergen, Hilmar Mjelde, sier Trump vil bruke talen til å argumentere for at en unntakserklæring er nødvendig.

– Han vil prøve å skape folkelig støtte for en slik erklæring. Argumentene vil også være en del av forsvaret hans for et rettslig etterspill, som garantert vil komme, sier Mjelde.

– Det er også verdt å understreke symbolikken i at han taler til nasjonen fra Det ovale kontor. Det er den mest effektive settingen for en president, gitt den alvorlige og nærmest høytidelige innrammingen det gir. Det viser at Trump har tenkt å si at han skal bygge mur, om det skjer på den ene eller andre måten, sier Mjelde.

Han forteller at det ikke finnes eksempler på andre presidenter som har forsøkt å tvinge igjennom fanesaker ved å erklære unntakstilstand.

– Ikke i signatursaker som dette. Da ville Bill Clinton og Obama gjort det for å tvinge gjennom helsereformen også. Presidenter kan gjøre mye med sin makt, men definisjonen på en unntakstilstand er at det er en ekstraordinær hendelse som truer liv, sikkerhet eller eiendom og som ikke kan håndteres gjennom vanlig statlig håndtering, forklarer Mjelde.

– Trump må overbevise om at hans vanlige verktøy, for eksempel forsvaret, ikke er nok. Det vil han slite med, for situasjonen langs grensen har vært som den nå er lenge. Nylige eksempler på unntakstilstander har vært reelle kriser, som da Obama gjorde det i forbindelse med svineinfluensaen, og Bush etter 9/11 i 2001, sier Mjelde.

Han understreker at han ikke vil bagatellisere det som nå skjer ved grensen i sør, men poengterer at det er uenighet rundt omfanget av krisen.

– Hvor oppsiktsvekkende ville det vært om Trump faktisk innfører unntakstilstand?

– Siden vi snakker om Trump, så ikke så oppsiktsvekkende. Alle presidenter prøver å tyne ut det de kan av makt fra embetet sitt, og har som regel tilført noe nytt til presidentens verktøykasse når de går av som president. Men å erklære unntakstilstand vil være ekstremt. Trump ser dog ikke ut til å ha særlig nyansert forståelse for hvor grensene for legitim maktbruk går. Rådgiverne må jo gang på gang fortelle han at det ene og det andre er ulovlig, sier Mjelde.

















USA-ekspert og førsteamanuensis ved Høgskolen i Volda, Alf Tomas Tønnessen, sier Trump vil prøve å rettferdiggjøre at denne prosessen er nødvendig, og at det står om nasjonens sikkerhet.

– Han vil bygge en mur for å hindre våpen, terrorister og narkotika å komme inn i landet, og har hatt en del støtte i befolkningen rundt sikkerhet og narkotikatilstrømning. Men det er vanskeligere å rettferdiggjøre pengebeløpet, mener Tønnessen.

Om Trump ikke får gjennomslag for å få 5,6 milliarder dollar som han trenger for å reise muren, har han varslet at han kan komme til å erklære en «nasjonal krise» - altså unntakstilstand. Det spekuleres nå i om det er nettopp dette den kommende nattens TV-tale vil omhandle.

– Vi kan erklære krisesituasjon på grunn av sikkerheten. Jeg har ikke gjort det. Jeg kan gjøre det, vi kan erklære en krisesituasjon og bygge den veldig fort, sa Trump forrige uke, ifølge CNN og flere andre medier.

– Trump overdramatiserer hvis han kaller dette en nasjonal krise, og det er tvilsomt at flere gjerder vil føre til bedre sikkerhet. Han må nå fokusere på å styrke grenseovergangene og finne en kompromissløsning, mener Tønnessen.

USA-forskeren understreker at historisk sett er det den som tar initiativet som taper på en «shutdown».

– Vi så det for eksempel da Republikanerne med Newth Gingrich sto i spissen for en shutdown i 1995. Da handlet det om finansiering av Medicare, utdanning og miljø. Det slo tilbake mot Republikanerne, understreker Tønnessen.

Hundretusener uten lønn

Tirsdag er Trumps «shutdown» på sin 17. dag. Tidligere denne måneden fortalte Trump til lederne i Kongressen at han var villig til å holde statsapparatet stengt i et år eller lenger, om det ikke ble punget ut for muren, som var selve rosinen i pølsa under Trumps valgkamp i 2016.

Amerikanerne har nå begynt å merke konsekvensene, skriver The New York Times .

– Det ville vært oppsiktsvekkende om Trump faktisk innfører unntakstilstand. Jeg tror han kan få opinionen mot seg på sikt, særlig om flere offentlig ansatte nå blir stående uten lønn. Det er noe Demokratene kan - og vil - bruke mot ham, nemlig at en milliardær står i veien for deres lønnsutbetalinger. Demokratene vil nok endre til denne strategien frem mot 2020, fremfor å hevde at Trump er udugelig, slik de har gjort tidligere, mener Tønnessen.

Den fastlåste konflikten mellom Republikanerne og Demokratene gjør at rundt en fjerdedel av regjeringen mangler penger.

Ifølge Time er 800.000 statsansatte hjemme uten lønn, eller blir tvunget til å bli ved sine poster uten å få et rødt øre. For mange av dem er inneværende uke den første hvor de ikke før utbetalt lønn.

Ifølge eiendomsselskapet Zillow, vil dette utgjøre en samlet gjeld for dem som rammes på 249 millioner dollar i månedlige låneavdrag, skriver The New York Times.

– Det er latterlig

Stengingen rammer personer over hele landet, og strekker seg helt fra presidentens innerste sirkel, til Wall Street og bønder, skriver storavisen.

Presidentens handlinger rammer blant annet Secret Service-agentene hardt. Der blir 6000 av rundt 7000 ansatte tvunget til å gå på jobb uten lønn. Det samme gjelder andre ansatte i sikkerhetssektoren, hvor kun et fåtall av de ansatte er tilgjengelig i en eventuell nødssituasjon.

– De ber deg risikere livet ditt, men betaler deg ikke. Det er latterlig, sier Donald Mihalek (49), en pensjonert Secret Service-agent, som etter 20 år i bransjen nå ikke får prosessert papirer for å pensjonere seg på grunn av stengingen.

Så mange som 39.000 avventer også å få føderale lånesøknader godkjent, på grunn redusert kapasitet i mange statlige avdelinger.

CNN har også snakket med flere amerikanere hvor konsekvensene har begynt å kjennes på kroppen. Problemer med nok penger til mat, husleie og til å betale barnehageregninger er blant problemene de forteller om.

Mandag gikk Trump-administrasjonen med på at skattepenger innbyggerne har til gode fortsatt skal kunne utbetales, noe det tidligere lå an til at ikke ville skje. De ansatte som skal prosessere refunderingen vil imidlertid måtte utføre arbeidet uten lønn.

Mulig vei rundt for Trump

Demokratene, og flere republikanere i Kongressen, er klare på at de ikke vil gå med på Trumps mur-krav. Presidenten later heller ikke til å fire på kravene.

Ifølge Washington Post kan en eventuell erklæring av unntakstilstand bidra til at Trump får skaffet midler til muren, selv uten støtte hos Demokratene. Løsningen kan bli å omdirigere militære midler. Han får imidlertid ikke frie tøyler, da alle militære byggeprosjekter må være spesielt autorisert av Kongressen.

Hilmar Mjelde tror imidlertid Trump kan skaffe pengene til muren på annet hvis.

– Det er ikke utenkelig at han kan finne i alle fall noen midler innad i for eksempel forsvarsdepartementet. Det er så mye penger i omløp innen det enorme amerikanske statsapparatet, og det er uenighet om jussen her i forhold til bruken av dem. Det finnes dessuten veier rundt juridiske hindringer. Kongressen har tidligere sett mellom fingrene med pengebruk som neppe er lovlig, sier Mjelde.