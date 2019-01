Et lastefly har krasjet i Teheran

De 10 personene om bord i flyet er fryktet omkommet, melder iranske medier.

Publisert: 14.01.19 07:54 Oppdatert: 14.01.19 08:18

Et fly av typen Boeing 707 skal ha krasjet da det var på vei til å lande i nærheten av den iranske byen Karaj - vest for Teheran , melder AP. De ti personene som skal ha vært om bord er fryktet omkommet, men dette er foreløpig ikke bekreftet.

Landets luftfartorganisasjon sier i en uttalelse at det var i forbindelse med landingen at det gikk galt for flyet.

En talsmann for iranske luftfartsmyndigheter melder at flyet ikke greide å stanse på rullebanen under landing. Pilotene skal ha valgt en rullebane som var for kort, slik at flyet kolliderte med en bygning ved flyplassen, melder iranske IRIB. Flyet stod umiddelbart i brann etter krasjet.

Lasteflyet var på vei fra Kirgisistan til Iran med kjøtt, men skal ha landet på feil flyplass. Det skal ha vært dårlig vær i området da ulykken inntraff, melder AP.

Brannbiler og redningspersonell skal være på stedet.

