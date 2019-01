250 flypassasjerer var strandet i ekstremkulde i 16 timer

UTENRIKS 2019-01-20T21:51:10Z

Passasjerene om bord et United Airlines-fly ble lørdag stående på flyplassen Goose Bay i Canada i 16 timer, før hjelpen kom. Inne i flyet skal temperaturen raskt ha nådd et ukomfortabelt nivå.

Publisert: 20.01.19 22:51

Det skriver flere medier, deriblant CNN .

Flyet var på vei fra flyplassen Newark i New Jersey til Hongkong, da en av passasjerene fikk et akutt sykdomstilfelle og trengte umiddelbar hjelp. Flyet med 250 passasjerer om bord ble derfor omdirigert til militærflyplassen Goose Bay i Newfoundland i Canada .

Det var da marerittet begynte, skriver CNN.

Kulden ga problemer

Etter at en av pasientene var brakt til sykehus, var planen at flyet skulle sette kursen mot Hongkong igjen, men det skulle imidlertid ta 16 timer før passasjerene var i luften igjen.

Det kalde været, som lørdag viste 30 blå på den aktuelle flyplassen, skapte trøbbel for flyet, som ifølge flyselskapet fikk problemer med en av nødutgangene. Ettersom døren ikke lenger fungerte som den skulle, kunne heller ikke flyet komme på vingene igjen.

At det ikke var toll-personell på jobb, gjorde at passasjerene ikke fikk muligheten til å forlate flyet, skriver CBS News .

Temperaturen falt fort til «et ukomfortabelt» nivå, fortalte Sonjay Dutt, en profesjonell bokser på vei til en kamp i Hongkong, ifølge CBS News.

Kabinpersonalet delte ut noen tepper til passasjerene, men ifølge Dutt var det lite annet de kunne gjøre for å bøte på kulden som etter hvert kom krypende.

Ifølge passasjerer skal det også etter noen timer ha begynt å minke med mat og drikke, før det søndag morgen ble det levert kaffe og dounuts fra en klassisk kanadisk fast food-kjede, skriver CNN.

– Jeg tror folk er så lei, og så forbannet, at ikke engang synet av mat fikk alle til å hoppe av glede, sier Dutt til CBS.

Ventet i 16 timer

Flere passasjerer forteller at de tidlig ble fortalt at et nytt fly var på vei, men at det lot vente på seg.

Etter 14 timer i ekstremkulden kunne de endelig observere at «redningsflyet» hadde ankommet, men det tok imidlertid enda to timer før de ble transportert til det nye flyet og kunne sette kursen tilbake til Newark.

– Det har vært en lang, lang dag, skriver Dutt på Twitter.

– Vi beklager overfor våre kunder, og våre ansatte gjør alt de kan for å assistere de reisende under denne forsinkelsen, sa flyselskapet i en uttalelse, ifølge CNN.