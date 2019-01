Viral-video: USA-ungdom i Trump-caps hånet urfolk

UTENRIKS 2019-01-20T12:56:26Z

En video som viser amerikanske skoleungdommer med Donald Trump-capser som omringer og spotter urfolk i Washington D.C. har gått viralt i helgen - bare dager etter at presidenten nok en gang har provosert den amerikanske urbefolkningen.

Publisert: 20.01.19 13:56

I videoen står en skolegutt med «Make America Great Again»-caps, tett opp i ansiktet til en eldre mann som slår på tromme og synger. Gutten stirrer intenst på mannen mens hans skolekamerater står rundt og håner demonstrantene ved at de etteraper den rituelle sangen og dansingen.

Guttene deltok forøvrig i en anti-abort-demonstrasjon før hendelsen.

Den eldre mannen er, ifølge Buzzfeed identifisert som Nathan Phillips, et medlem av Omaha-stammen og han er Vietnam-veteran. Bakgrunnen for opptrinnet var den årlige «Indigenous Peoples March» ved Lincoln-monumentet i den amerikanske hovedstaden.

– Den unge mannen blokkerte veien for meg. Jeg ville forlate stedet og tenkte «»hvordan kommer jeg meg ut av dette» Jeg ville komme meg unna, sa Phillips til CNN.

– Følte meg ikke trygg

Andre ungdommer som overvar hendelsen reagerte på opptrinnet.

– Jeg følte meg ikke trygg i den mengden av ungdommer, sier Kaya Taitano, en student ved The University of the District of Columbia som deltok i marsjen og filmet hendelsen, til CNN. Hun fortalte at tenåringene ropte slagord som «Build the wall» og «Trump 2020».

Nå har den katolske skolen de går på gått ut og beklaget guttenes oppførsel, i følge Reuters.

Bare fem dager før denne hendelsen la president Donald Trump ut en Tvitter-melding hvor han fleipet med en av de viktigste begivenhetene i historien om de amerikanske urfolkene.

I Trumps tvitter-melding, som var ment som et spark til den demokratiske senatoren Elisabeth Warren, kalte han henne nok en gang «Pocahontas», etter at hun forrige måned har publisert en video hvor hun la frem DNA-bevis på at hun har urfolk-gener.

Pocahontas-tweeten

«Dersom Elisabeth Warren, ofte referert til av meg som «Pocahontas», hadde laget denne reklamen i Big Horn eller Wounded Knee istedet for i sitt eget kjøkken, med hennes mann i full indianer-kostyme, ville dette dette ha vært en hit!», skrev Trump i tvitter-meldingen.

Warrens video var det første skrittet mot å bli demokratenes presidentkandidat i 2020. 31. desember sendte hun en e-post til potensielle støttespillere, der hun skriver at hun vil opprette en såkalt «utforskende komité», skriver The New York Times .

Offentlige referanser til de historiske slagstedene Little Big Horn og Wounded Knee oppfattes problematisk og sårende for den amerikanske urbefolkningen.

Historisk massakre

I 1890 ved Wounded Knee i Pine Ridge-reservatet i den sørøstlige delene av Sør-Dakota southwestern South Dakota skjeddde massakren som Kongressen formelt unnskyldte i 1990.

Avhengig av de historiske kildene, ble mellom 150 og 400 medlemmer av Sioux-stammen - menn, kvinner og barn - slaktet ned av hærens kavalerisoldater, det beryktede 7th Cavalry Regiment .

– Over 300 medlemmer av mitt folk ble massakrert Wounded Knee. Den (Trumps tvitter-melding red.anm.) er ikke morsom. Den er kald, følelsesløs og rett og slett rasistisk, sier Ruth H. Hopkins , en Lakota Sioux-skribent i en tvitter-melding.

Politikere på begge sider i amerikanske politikk har også forsøkt å få president Trump til å slutte med å kalle Warren «Pocahontas», som regnes som en rasisitisk referanse i USA

Det startet i 2012 da senator Elisabeth Warren drev valgkamp for å bli valgt inn i Senatet. Da nevnte hun at hun hadde aner fra urfolk i USA.

Hånet Warren

– Jeg er stolt av mitt opphav. Dette er mine familiehistorier. Det er hva jeg og brødrene mine ble fortalt av mamma og pappa. Dette er våre liv og jeg er veldig stolt av det, sa hun til National Public Radio.

Siden den gang har Trump en rekke ganger hånet senator Warren og kalt henne «Pocahontas». Han har også sådd tvil om at hun har urfolk-gener og bare prøver å slå politisk mynt på en bakgrunn som ikke eksisterer. Trumps påstander er grundig tilbakevist av fakta-sjekkere .

President Trump er forøvrig ikke nådig når han blir spurt om hva han tror om Elizabeth Warrens vinnersjanser i valget i 2020.