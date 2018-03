IDENTIFISERES: Nyhetsmedier verden rundt melder at dette er Mark Anthony Conditt, som utløste en bombe og døde da politiet omringet bilen han satt i. Foto: PRIVAT

Mark Anthony Conditt identifisert som bombemannen i Austin

Publisert: 21.03.18 18:24 Oppdatert: 21.03.18 18:58

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-21T17:24:18Z

23-åringen skal ha drept to, skadet fem - og nå er det frykt for at det blir flere ofre i etterkant.

Innbyggerne i Austin, Texas trekker et lettelsens sukk nå som den antatte bombemannen er død, etter å ha blitt jaktet ned av politiet onsdag morgen norsk tid.

Samtidig er det ny frykt – for at han har etterlatt seg flere bomber som ikke er detonert ennå.

Politiet understreker at de ikke har oversikt over Conditts bevegelser det siste døgnet før han detonerte en bombe i bilen han satt i da politiet omringet ham.

Onsdag ettermiddag norsk tid ble det kjent at både rådhuset i Austin og området rundt den antatte gjerningsmannens bolig blir evakuert, i frykt for flere eksplosiver.

Politiet har overfor lokale medier identifisert gjerningsmannen som 23 år gamle Mark Anthony Conditt fra Pflugerville, nordøst for Austin, mindre enn en mil unna der den første dødelige bomben gikk av 2. mars.

23-åringen har to yngre søstre. Hans foreldre er Pat (57) og Danene Conditt (56). Det er fra sistnevntes Facebook bildet som nå går verden rundt er hentet.

Det ble postet i 2013, som en feiring av at Mark Anthony hadde fullført videregående skole.

– Han vurderer å bruke litt tid på å finne ut hva han skal gjøre, skrev moren da.

Conditt var arbeidsledig, og hadde hjemmeskole i oppveksten.

Han flyttet hjemmefra i 2017, og bodde sammen med kamerater, ikke langt fra barndomshjemmet.

Flere medier melder at denne bloggen fra 2012 er forfattet av Conditt. Der fremstår han som konservativ, mot abort og homofili, for dødsstraff.