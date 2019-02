ANHOLDES: Mistenkte IS-krigere venter på å bli ransakt av kurdiske SDF, etter å ha forlatt IS’ siste utpost. Foto: BULENT KILIC / AFP

Ber hjemland ta ansvar for IS-krigere: - En for tung byrde

Den USA-støttede kurdiske styrkene i Syria advarer om at det høye antallet Syria-farere fra andre land som ikke får vende hjem er for mye å håndtere.

– Antallet fremmedkrigere og deres familier som vi holder øker drastisk. Vår nåværende infrastruktur kan ikke håndtere denne masse-tilstrømningen, sier talsmann Abdel Karim Omar for opprørsalliansen Syrian Democratic Forces (SDF) til AFP.

Den siste tiden har debatten rast i flere land om hva som skal gjøres med Syria -farere, som forlot sine land for å slutte seg til IS, og som nå vil hjem.

Særlig skjebnen til to IS-bruder har fått stor oppmerksomhet: Britiske Shamima Begum, som sluttet seg til IS i Syria som 15-åring, og amerikanske Hoda Muthana som forlot sitt hjem i Alabama som 19-åring for å bli jihadist-kone.

Begum er blitt fratatt sitt britiske pass, og er blitt nektet statsborgerskap i Bangladesh, der slekten hennes stammer fra. Hoda Muthana skal være født i New Jersey, men Pompeo mener at hun ikke er å anse som amerikansk statsborger.

VIL HJEM: Hoda Muthana og Shamima Begum sluttet seg til IS som tenåringer, og har født barn i terrorhærens «kalifat». Nå trygler de om å få vende hjem. Foto: IVOR PRICKETT / NYTNS

– Den største utfordringen

Rundt 46.000 mennesker, mange av dem utlendinger, har forlatt IS' stadig minkende territorium siden desember, ifølge observatørgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Sivile blir sendt til flyktningleirer, mens mistenkte IS-krigere blir sendt til SDF-styrte fengsler, skriver NTB.

Omar sier til AFP at SDF-fengslene er overfylte, og ikke kan huse alle fremmedkrigene som forlater IS’ siste utpost.

– Det er et stort press på oss, spesielt i Al-Hol, der man i tillegg til slektninger av IS-krigere har en stort antall fordrevne mennesker, sier han til nyhetsbyrået.

Kurderne i Syria har gjentatte ganger bedt andre land om å ta tilbake sine borgere, men mange sier nei på grunn av sikkerhetshensyn i egne land.

– Mens tusenvis av utlendinger flykter fra Daesh’s oppsmuldrende kalifat, blir byrden som allerede er for tung for oss å bære enda tyngre, skrev SDF-talsmann Mustefa Baly på Twitter lørdag, ifølge AFP.

– Dette vil være den største utfordringen vi står overfor, med mindre regjeringer tar ansvar og utøver det ansvaret de har overfor sine borgere, skrev han.

130 fanger til Irak

Søndag utleverte SDF ytterligere 130 IS-fanger til Irak, etter å ha utlevert 150 fanger torsdag. Det er ventet flere slike utleveringer som del av en avtale om å overføre 500 personer fra SDF-fangenskap i Syria, ifølge NTB.

Blant dem som ble utlevert i helgen skal det være 14 franske statsborgere og seks arabere hvis statsborgerskap ikke er nærmere angitt, melder Reuters.

Det er den første kjente utleveringen av ikke-irakiske fanger til Irak. Det er uklart om de utenlandske fangene vil forbli i irakisk varetekt. Det irakiske forsvaret sier de kun har fått overlevert irakiske borgere, skriver NTB.