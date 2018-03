Dmitrij Serebrov (53, jazzmusikant på en av Sankt Petersburg mest elskede klubber, JCF, stemmer på Putin fordi livet hans har blitt bedre mens Putin har vært ved makten. Foto: Harald Henden

Valg i Russland: Derfor stemmer russerne på Putin

Publisert: 07.03.18 10:18 Oppdatert: 07.03.18 11:31

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-07T09:18:24Z

ST PETERSBURG (VG) Etter alle solemerker går den sittende presidenten en brakseier i møte. Det er takket være Vladimir Putin at verdens øyne nå er på Russland, mener entusiastiske russere.

Myke saksofontoner, fengende trommevisp, latter og rubinrød leppestift på stettglass. Jazzklubben JFC holder til i et smug litt utenfor sentrum av Russlands nordlige hovedstad St Petersburg, men kunne vært nesten hvor som helst i en vestlig storby.

Når musikkelskerne her kalles til urnene for å stemme i presidentvalget den 18. mars, forventes likevel 7 av 10 av dem å legge papiret med navnet til Vestens favoritt-skurk, Vladimir Vladimirovitsj Putin, i urnen.

Jazzmusikant Dmitrij Serebrov (53), er en av dem.

– Etter at Putin kom til makten, har det blitt trygt å bo i Russland. Jeg husker jo hvordan jeg hadde det på 90-tallet, det var farlig å gå på gaten, det var banditter her i byen! Slik er det ikke nå. Og selv om jeg gjerne skulle vært rikere, så slipper jeg i hvert fall å gruble på hvordan jeg skal klare meg hver måned. Vi har det bedre nå enn før, sier den lange mannen til VG, og tar en slurk av kaffen ved bardisken.

Gjenreist stormakten Russland

Ser man på statistikken for velstandsutvikling, har musikant Dmitrij rett. I 2008 var Russlands brutto nasjonalprodukt nesten dobbelt så høyt som i 1998. Selv om noen godt voksne russere sammenligner med den harde Sovjettiden når de sier at årene under Putin har vært gode, er ikke frykten for å oppleve 90-tallets kaos igjen hele forklaringen på Putins høye oppslutning, sier Russlandsforsker ved NUPI, Helge Blakkisrud, til VG.

For mange av de yngre velgerne er det, etter 18 år med Putin, vanskelig å se for seg en annen leder.

På flyplassen i Moskva treffer VG Julia Morozuk (24) i signalrød bluse. Hun stemmer «Putin, selvfølgelig», fordi hun liker posisjonen Russland har fått internasjonalt under den sittende presidenten.

– Som en sterk og dyktig leder har han løftet Russland opp på et helt nytt nivå. Takket være han ser resten av verden på Russland som et moderne, viktig og spennende land i utvikling, sier Morozuk til VG.

Mye internasjonal oppmerksomhet har vært knyttet til annekteringen av Krim. Putins fremferd der ledet til et iskaldt forhold mellom Vesten og Russland, men innad i Russland har det styrket presidentens posisjon, sier forfatter av «Hvorfor stemmer russerne på Putin?», Bernhard Mohr.

– Mange russere snakker om at Putin har gitt dem større selvtillit, fordi Russland under Putin spiller en større rolle på den internasjonale arena. I Russland blir landet fremstilt som en stormakt igjen, og det er noe som faller i smak hos store deler av befolkningen, forklarer Mohr til VG.

Ingen alternativer

På reise gjennom flere russiske byer møter VG stadig velgere som sier at det «ikke finnes andre kandidater enn Putin». At utfallet av russiske valg i stor grad er gitt på forhånd, skyldes ikke først og fremst valgjuks, men føringene som myndighetene legger for hvilke kandidater eller partier som får lov til å stille, forklarer NUPIs Helge Blakkisrud.

– Alle forsøk fra opposisjonens side på å samle seg i en felles front har så langt slått feil. I praksis har det utviklet seg til en situasjon hvor Putin oppfattes som høyt hevet over hverdagspolitikken, mens opposisjonen er mest opptatt av innbyrdes rivalisering, sier forskeren til VG.

Den mest synlige opposisjonspolitikeren, Aleksej Navalnyj, er utestengt fra valget etter noe han selv betegner som en politisk motivert dom for korrupsjon. Den liberale kandidaten, stemplet som «Russlands Paris Hilton», Ksenia Sobtsjak, mistenkes stadig for å være «plassert» i opposisjonen av Kreml. Ingen av de til sammen 7 utfordrerne til Putin forventes å ha noen som helst sjanse i valget, oppsummerer Blakkisrud.

Forsker: Dyktig politiker

Selv om mannen som nærmest er en moderne tsar er godt hjulpet både av en enorm idolisering gjennom myndighetslojale media, systemet, og mangelen på en reell opposisjon, kan det ikke stikkes under en stol at Putin treffer en nerve hos velgerne, sier Russlandsforsker ved Danmarks institutt for internasjonale studier (DIIS), Flemming Spidsboel Hansen, til VG.

– Populariteten hjelpes jo så klart av at han alltid fremstilles positivt i media, men han er også en dyktig politiker. Putin er god til å lese stemningen og å utnytte strømningene. Han vet hvilken rolle han skal spille og det er sjelden han trår feil, sier Hansen til VG.

Google kåret vinner

25 januar vakte russiske Google oppsikt med å annonsere vinneren av valget, som jo tross alt ikke finner sted før 18. mars.

Dersom man skrev “valg 2018” i søkefeltet, oppsummerte russiske Google med “Vinner: Vladimir Putin ”. Feilen, som skal ha skyldtes søkemotorens algoritmer for å generere svar på ofte stilte spørsmål, moret mange de 20 minuttene det lå ute.

Det ville likevel overrasket verden om det ikke lå en sannhet i det.