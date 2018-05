BERYKTET: Her er Dennis Nilsen (til høyre) på vei bort fra rettslokalene etter at han ble dømt til 25 års fengsel i 1983. Foto: PA / PA Wire

Britisk seriemorder døde i fengsel

NTB

Publisert: 13.05.18 03:35

I perioden 1978 til 1983 drepte han minst 15 menn. Lørdag døde den britiske seriemorderen Dennis Nilsen, 73 år gammel.

Dødsfallet antas å ha kommet av naturlige årsaker, men fengselet vil rutinemessig etterforske saken.

Nilsen, som har navnet etter sin norske far, ble dømt til 25 års fengsel i 1983. Senere har dommen blitt omgjort til livstid. I retten ble han dømt for seks drap og to drapsforsøk.

Ti år senere sto Nilsen fram på britisk TV og fortalte i detalj om de mer enn 15 drapene han har begått.

De fleste av Nilsens ofre var hjemløse menn, ofte homofile. Han pleide å invitere dem hjem til seg i Muswell Hill nord i London, der han drepte dem enten ved kvelning eller drukning.

Likene oppbevarte seriemorderen hjemme hos seg selv fram til de råtnet. Noen av dem misbrukte han seksuelt, mens andre ble kledd opp i Nilsens egne klær, har han fortalt.

I november i fjor døde en av verdens mest beryktede seriemordere – Charles Manson:

Etter noen uker pleide Nilsen å partere likene før han kvittet seg med dem. Enkelte kroppsdeler skylte han ned i do, og det var også sånn han ble avslørt da en kroppsdel tettet et avløp utenfor huset hans. Da en rørlegger varslet politiet om funnet, tilsto Nilsen alt.

Nilsen døde på høysikkerhetsfengselet Full Sutton øst i Yorkshire i England.

