SKRIVER SEG UT AV AVTALEN: Her signerer Donald Trump et dokument som forteller at USA trekker seg fra atomavtalen med Iran.

Amerikansk Iran-ekspert: Trump gambler høyt

Publisert: 08.05.18 23:22

WASHINGTON, D.C./ISTANBUL (VG) Donald Trump trekker USA ut av Iran-avtalen. En tidligere Iran-rådgiver i Det hvite hus sier til VG at presidenten nå tar en farlig sjanse.

Fakta VGs KONTOR I WASHINGTON, D.C. Jostein Matre Ta kontakt og følg meg: E-post: jonma@vg.no Twitter: @JosteinMatre

– Trump gambler virkelig høyt nå. Han håper at han kan tvinge Iran til å inngå en ny avtale. Jeg tror ikke de er villige til å gjøre det. Derfor tar presidenten nå en farlig sjanse, sier professor ved Columbia University i New York, Gary Sick til VG.

Han satt i USAs nasjonale sikkerhetsråd under både den republikanske presidenten Gerald Ford og den demokratiske presidenten Jimmy Carter. Under sistnevnte var han også rådgiver i Det hvite hus med ansvar for landene rundt Persiabukta, i en periode som inkluderer både den iranske revolusjonen og gisselkrisen i Iran.

Iran-eksperten frykter det hele kan ende med væpnet konflikt . Han mener det er en stor fare for at Trump-administrasjonen raskt bestemmer seg for å gå til krig mot Iran. Sick begrunner påstanden sin med at uten en avtale vil ikke USA kunne overvåke hva iranerne faktisk gjør. I blinde mener han Trump-administrasjonen raskt vil frykte at Iran utvikler atomvåpen, slik USA gjorde før man fikk avtalen på plass.

– Det gir egentlig Trump bare én mulighet dersom han vil være sikker på at de ikke utvikler atomvåpen, nemlig å bombe deres atomkapasiteter.

«Råtten» avtale

I en tale til det amerikanske folket tirsdag kveld sa Donald Trump altså at USA nå trekker seg fra atomavtalen . Dermed følger han opp sine ord om at dette er «tidenes dårligste avtale» med handling, og holder et av sine valgløfter.

– Over de siste månedene har vi hatt diskusjoner med våre allierte. Vi er enige om at Iran aldri må få muligheten til å utvikle atomvåpen. Det er min overbevisning at vi ikke kan sikre at det ikke skjer gjennom den råtne strukturen i den gjeldende avtalen. Gjør vi ingenting vet vi akkurat hva som vil skje. I løpet av kort tid vil verdens ledende statssponsor av terror tilgang på verdens farligste våpen. Derfor trekker jeg i dag USA ut av denne avtalen, sier den amerikanske presidenten.

Fakta DETTE ER ATOMAVTALEN Atomavtalen med Iran ble forhandlet fram av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU i 2015.

Den gir partene innsyn i Irans atomprogram for å sikre at det ikke kan brukes til å utvikle våpen. I bytte får Iran opphevede sanksjoner.

Avtalen trådte i kraft i januar 2016 etter at det ble fastslått at Iran hadde overholdt sine forpliktelser.

FNs sanksjoner kan gjeninnføres innen 65 dager dersom Iran bryter sin del av avtalen. FNs våpenembargo skal bestå i ytterligere fem år. Missil-sanksjonene mot Iran skal først oppheves om åtte år.

Ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har Iran til nå etterlevd sin del av avtalen.

Tidligere president og vinner av Nobels fredspris Barack Obama var pådriver for avtalen. Donald Trump har hele tiden vært en sterk kritiker av den . Han mener avtalen har «katastrofale mangler». Kilder: NTB, VG

Han mener den historiske avtalen ikke har vært streng nok mot Iran, og ikke er i stand til å beskytte USA og deres allierte mot at landet skaffer seg atomvåpen. Et av problemene Trump adresserte er at avtalen bare gjelder i ti år. Selv om Irans anrikelse av uran er på et langt lavere nivå nå enn før avtalen og de under avtalen har tillatt internasjonale inspeksjoner frykter han at de etter det igjen kan forsøke å utvikle atomvåpen.

– Han trakk oss ut av avtalen fordi han var urolig for noe som dersom man ikke hadde forhandlet om forlengelse ville falt bort om 10 år. Nå faller det i stedet bort om 10 dager, påpeker professor Sick.

Frykter fortsatt undertrykking

Også i Iran uttrykkes det bekymring for Trumps handling.

– Trump ga hardlinerne her i Iran en stor gave slik at de kan fortsette å undertrykke sivilsamfunnet og demokratiet. Jeg vet at vårt demokrati ikke er av vestlig kaliber, men det vi har er et stort skritt i retning frihet. Det er åpenbart slik at hardlinere verden over kommer sammen, sier Amene Shirafkan (35), politisk reporter i Shargh, Irans mest populære reformistavis, til VG.

Iransk politikk er preget av konflikten mellom motpolene hardlinerne, altså de konservative ledet av Ayatolla Khamenei, og de reformvennlige, representert ved president Hassan Rouhani. Khamenei har gjennom flere år har kritisert avtalen og sagt at «det er meningsløst å forhandle med amerikanerne».

Irans president Hassan Rouhani sier på sin side at han ønsker landet skal forbli i en atomavtale uten USA, og han har allerede bedt sin utenriksminister om å forhandle med europeiske land, Russland og Kina om en avtale uten USA. Professor Gary Sick er usikker på om det vil bli noe av.

– Russland og Kina kommer ikke til å følge etter med nye sanksjoner. Det er et mer åpent spørsmål hva europeerne angår. Det virker som at Trump gambler på at de blir med dersom han presser dem hardt, men det gjenstår å se. Det blir opp til Europa nå om en avtale kan leve videre, sier Sick.

– Dette er Trumps ansvar nå

Han tror den amerikanske presidenten også gambler på noe han så langt ikke snakker høyt om. Nemlig at dette skal føre til et regimeskifte i Iran.

– Det kan virke som at han er ute etter det. Problemet er at han ikke har en plan B her. Ingen har noen idé om hvordan en ny regjering vil se ut. Det kan ende med revolusjonsgarden. Da kan resultatet fort bli noe langt verre enn hva vi har i dag, sier Sick.

Uansett hva det blir mener den tidligere Hvite hus-rådgiveren at det nå er Donald Trump som «eier» den foreløpig uvisse skjebnen i denne sagaen. Både når det gjelder eventuelle atomvåpen Iran utvikler og et eventuelt regimeskifte.

– Det er han som har skapt denne helt unødvendige krisen. Og det mot rådene fra mange av sine sikkerhetsfolk og så godt som hele resten av verden. Det som skjer nå er ene og alene hans ansvar.

Sick trodde helt til det siste at Trump ikke ville bryte ut av avtalen nettopp fordi han ikke ønsket å ha det ansvaret hengende over seg.

– Dette er den første store utenrikspolitiske avgjørelsen med reelle konsekvenser han har måtte ta. Han valgte en avgjørelse som kan virke kraftig mot amerikanske interesser. Jeg tror alt vil bli verre nå enn hva det var, avslutter Sick.

