Kilde: USA vurderer å kutte FN-støtte etter palestinsk medlemskap

USA vurderer å kutte støtten til to FN-organisasjoner og Kjemivåpenkonvensjonen etter at Palestina har blitt medlem av dem, ifølge en amerikansk tjenestemann.

Det amerikanske lovverket hindrer USA i å støtte FN -organisasjoner og andre tilknyttet FN som tillater palestinsk medlemskap, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– USA har holdt en konsekvent posisjon som sier at palestinske forsøk på å slutte seg til internasjonale organisasjoner er premature og vil virke mot sin hensikt, sier tjenestemannen ifølge byrået.

I FN har Palestina status som observatørstat, til tross for at de okkuperte palestinske områdene aldri har utgjort noen fungerende, uavhengig stat.

Observatørstatusen gjør det mulig å søke om medlemskap i FN-organisasjoner. Onsdag opplyste FN at Palestina er blitt medlem av handelsorganisasjonen UNCTAD og UNIDO, som jobber med industriell utvikling.

I tillegg har palestinerne sluttet seg til Kjemivåpenkonvensjonen – den internasjonale avtalen om forbud mot utvikling, produksjons og langring av kjemiske våpen. Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) jobber med å sørge for at avtalen overholdes.

Palestina ble i 2011 medlem av UNESCO, FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur. I fjor valgte USA og Israel å trekke seg helt ut av organisasjonen.

USA flyttet nylig den amerikanske ambassaden i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem, som har vakt kraftige reaksjoner fra palestinere, samt massiv internasjonal kritikk ettersom deler av byen er okkupert.