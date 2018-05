NASA har skutt opp sonde til Mars

Publisert: 05.05.18 13:08 Oppdatert: 05.05.18 13:42

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-05T11:08:21Z

Roboten skal undersøke Mars indre struktur. Det kan kanskje gi svar på hvordan jorden ble til.

Lørdag like etter klokken 13 sendte Nasa opp den første romraketten av typen «Atlas 5» fra Vandenberg-basen i California. Hvis alt går som det skal vil romfartøyet være ved Mars i slutten av november.

Bruce Banerdt, forskningsleder i «Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport», også kjent som «Insight», sier til CBS News at målet for prosjektet er å plassere en robot på mars overflate.

– Målet med prosjektet er intet mindre enn å få en bedre forståelse av hvordan jorden, planeten vi lever på, ble til. Vi skal gjøre det ved å dra til Mars, sier Banerdt til den amerikanske kanalen.

Undersøke tidlige prosesser

Banerdt forklarer at de ønsker å finne ut hvordan en livløs stein kan utvikle seg til en planet som muligens kan fungere som habitat for levende vesener.

– Og alle disse prosessene skjer i løpet av de første ti millioner årene. Vi skal prøve å finne ut hvordan dette skjer, og ledetrådene ligger i planetens struktur som dannes tidlig i fasen.

Forskeren forteller at dette er undersøkelser vi ikke får gjort av jorden, fordi jorden er såpass aktiv at tidlige geologiske spor har blitt ødelagt av bevegelser forårsaket av kontinentalplatene og i mantelen.

– Men vi kan dra til Mars. Det er en mindre planet, og den er mindre aktiv enn jorden. Det betyr at den har beholdt mange av sine fingeravtrykk fra de tidligste prosessene i sin grunnleggende struktur – altså hvor tykk skorpen er, hvor tykk mantelen er og kjernens sammensetning.

Denne artikkelen handler om NASA