Kronprins Haakon om bærekraft og sunnhet på hjemmebane: – Vi prøver å bidra

Publisert: 12.06.18 16:43

UTENRIKS 2018-06-12T14:43:06Z

STOCKHOLM (VG) Restemat, vegetarmiddager og mindre avfall: Slik jobber kronprinsparet for at hjemmet på Skaugum skal bli mer bærekraftig.

– På Skaugum forsøker vi å ta konkrete grep for å tenke på både helse og bærekraftig mat, men det er en evig læringsprosess, sier Kronprins Haakon .

Tirsdag holdt han et innlegg på EAT-konferansen i Stockholm hvor han snakket om surfing, sin rolle som «goodwill-ambassadør» i FNs utviklingsprogram og noen av reisene han har gjennomført i den sammenheng.

– Det er ikke noe oss og naturen. Folk er en del av naturen, og mennesker er natur. Hvis vi virkelig forstår dette, hvis vi virkelig føler denne sannheten, tror jeg det er lettere for oss å ta de riktige beslutningene, og til å ta vare på planeten vår», sa kronprins Haakon i innlegget.

Han fortalte at han aldri hadde blitt ordentlig god til å surfe, siden han først startet da han var i 20-årene, men sa at det gir ham stor glede og mestringsfølelse:

– Jeg elsker å være der ute, å være i vannet - i elementet, sa kronprinsen til forsamlingen.

– Det var en personlig historie, hva var årsaken til at kronprinsen valgte å dele akkurat den historien?

– Det er noe jeg liker å drive med, og som gir meg veldig sterke naturopplevelser, sier han til VG.

Jobber med bærekraft på Skaugum

Kronprinsen har vært «goodwill-ambassadør» i FN i 14 år, og fortalte at han i den kapasitet har jobbet med FNs millenium-mål og mål for bærekraftig utvikling.

Da VG spør om Kronprinsfamiliens forhold til bærekraft og sunnhet på hjemmebane svarer Kronprinsen at det er en evig utfordring:

– Både Kronprinsessen og jeg er veldig opptatt av det, og det er mange aspekter å tenke på. Det ene er det helsemessige, hva man spiser og om det er bra for deg eller ikke. I tillegg må man tenke på hva slags konsekvenser det har for miljøet og planeten - og de som jobber i næringskjeden. Det er komplekst. Da er det fint med steder som EAT - som kan hjelpe oss med å navigere i den jungelen, sier Kronprinsen.

Kronprinsen sier Kronprinsfamilien prøver å ta konkrete grep også på Skaugum:

– På Skaugum prøver vi å gjøre noe konkret, men det er en evig læringsprosess. For noen år siden begynte vi å bruke Miljøfyrtårn, som er et system over hva vi kaster, og hva vi forbruker – også mat. Vi prøver også å bruke matrester, og når vi har selskaper forsøker vi å ikke alltid servere kjøtt, men også fisk eller vegetar.

– Alltid mer man kan gjøre

Kronprins Haakon nevner også at de på Skaugum benytter seg av en sosial entreprenør-organisasjon, «Epleslang», som plukker eplene og lager eplesaft.

– Vi prøver å bidra på vår måte, men det er bare å stå på. Det er alltid mer man kan gjøre. Man kan bli overveldet, men alle har mulighet til å bidra positivt. Som fellesskap kan man få det til, sier Kronprinsen.

Om arbeidet til EAT og Gunhild Stordalen er kronprins Haakon full av lovord:

– Det er fantastisk imponerende. Det er viktig å samle folk som jobber med mat, helse, miljø og klima. Med helhetlig tenkning kan man finne en løsning. Det er fint å se at man bringer folk innen ulike felt sammen.

Oppfordret publikum til å løse et problem

På EAT-konferansen, som er blitt arrangert i Stockholm denne uken, har forskere, politikere og næringsliv kommet sammen for å diskutere hvordan verden kan få et mer bærekraftig matsystem i fremtiden, for å sikre verdens stadig voksende befolkning et sunt og balansert kosthold.

Kronprins Haakon oppfordret konferanse-deltagerne til å bidra på en positiv måte, og avsluttet med tre punkter man selv kan gjøre:

– Tenk på et problem du brenner for å løse, finn mennesker som deler den lidenskapen, og sett et mål for hva du vil at dere skal gjøre for å løse dette sammen i år, sa han.

Det er ikke første gang de kongelige deltar på konferansen; Kronprinsesse Mette-deltok i 2015, og sa den gang at vi aldri måtte tvile på at en liten gruppe kan forandre verden .

Kronprins Haakon har også deltatt tidligere, men i år var første gang han holdt innlegg på konferansen.

Sveriges Kronprinsesse Victoria deltok både i fjor og i år. I fjor hold hun en tale hvor hun snakket om viktigheten av å bevare og bruke hav- og marinressurser på en mer bærekraftig måte.