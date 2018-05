Aftonbladet: Dødt spedbarn funnet i veske

Publisert: 07.05.18 08:33 Oppdatert: 07.05.18 09:04

2018-05-07

Søndag ble en person pågrepet i Österåker utenfor Stockholm mistenkt for et grovt lovbrudd.

Ifølge Aftonbladets opplysninger ble personen anholdt søndag kveld etter at det ble funnet et dødt spedbarn i en veske i et villaområde. Spedbarnet skal ha ligget i vesken i lengre tid.

Det skal være en kvinne som er pågrepet i forbindelse med funnet, skriver avisen.

Et stort område ble sperret av og undersøkt av kriminalteknikere, som ifølge øyenvitner skal ha undersøkt en grønn veske.

Politi og påtalemyndighet var mandag svært ordknappe om hendelsen, og ville ikke kommentere opplysningene, skriver Aftonbladet.

– Det er en beslutning som aktor får ta når hen får oppgaven, noe som skjer iløpet av formiddagen. Da får aktor bestemme hva vi skal gå ut med, sier informasjonssjef Karin Rosander til Aftonbladet mandag morgen.

Heller ikke politiet ville uttale seg i saken.