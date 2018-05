FLAMMEHAV: Personbilen begynte å brenne etter kollisjonen og lastebilsjåføren forsøkte å slukke brannen. Det var nytteløst. Foto: Torbjørn Axelsson/Westy Foto Foto: Torbjorn Axelsson

Lastebilsjåfør dro kvinne ut av brennende bil

Publisert: 26.05.18 07:49 Oppdatert: 26.05.18 08:15

UTENRIKS 2018-05-26T05:49:32Z

Lastebilsjåføren hylles som dagens helt i Sverige: Etter frontkollisjonen dro han kvinnen ut av den brennende bilen. - Det reddet livet hennes, sier politiet.

Kvinnen kom over i feil kjørebane og frontkolliderte med lastebilen på den lite trafikkerte riksveien. Hun var ved bevissthet da hun ble fraktet til sykehus ved 03.30-tiden i natt. Kvinnen har skader i underkroppen og skadene betegnes som alvorlige. Men hun har ikke brannskader.

Politiets innsatsleder sier til Expressen at hun kan takke lastebilsjåføren for at hun ikke har alvorlige brannskader.

– Utens hans innsats hadde hun trolig ikke overlevd ulykken, sier innsatsleder Magnus Areflykt ved redningstjenesten i vestre Skaraborg.

Alarmen gikk klokken 03.05 i natt. En lastebil og en personbil hadde frontkollidert på riksvei 44 øst for Lidköping. Da redningsmannskapene ankom et kvarter senere, var bilen overtent og kvinnen reddet ut.

– Lastbilsjåføren forsøkte først å slukke brannen med pulverapparat. Da det ikke lyktes og ilden spredte seg, måtte han dra henne ut. Det var en skikkelig innsats, sier Areflykt til Aftonbladet.

Lastebilsjåføren var sjokkert etter ulykken og ble tatt hånd om av redningspersonell.

Her kan du lese om Vegvesenets hemmeligholdte ulykkesrapporter