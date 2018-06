TILBAKE: Melania Trump har tatt seg en pause fra rampelyset etter at hun gjennomgikk en vellykket nyreoperasjon. Her er hun avbildet i mai i fjor. Foto: AP

Melania Trump tilbake i offentligheten

NTB

Publisert: 05.06.18 03:42

USAs førstedame Melania Trump gjorde mandag sin første offentlige opptreden på over tre uker. Sammen med ektemannen hedret hun falne soldater i Det hvite hus.

Ikke siden 10. mai, da Melania og Donald Trump tok imot de tre amerikanerne som var løslatt fra fangenskap i Nord-Korea, har offentligheten sett førstedamen.

Fire dager senere opplyste Det hvite hus at hun var innlagt på sykehus for en nyreoperasjon. Siden har ryktene gått om hvorfor Trump ikke har vist seg offentlig, og hun har flere ganger måttet gjenta at det står bra til med henne.

Video fra arrangementet mandag, der pressen ikke fikk være til stede, viser at presidenten fulgte sin 48 år gamle kone til plassen hennes på første rad, før han selv inntok talerstolen.

Stephanie Grisham, førstedamens talsperson, har opplyst at hun ikke vil bli med verken til G7-møtet i Canada denne uken eller til Singapore neste uke, der presidenten etter planen skal møte Nord-Koreas leder Kim Jong-un.