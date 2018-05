ETTER ARRESTASJONEN: Kim Dong Chul på en pressekonferanse i mars 2016. Foto: KCNA VIA KNS / KCNA VIA KNS

Dømt til ti års straffarbeid i Nord-Korea – i dag ble han løslatt

Publisert: 09.05.18 19:05 Oppdatert: 09.05.18 20:06

To professorer og en spion har blitt løslatt fra Nord-Korea, og er nå på vei hjem til USA.

Det er Kim Hak-song, Kim Sang-duk og Kim Dong-chul som har vært fengslet i Nord-Korea . De tre er nå på vei til USA med utenriksminister Mike Pomeo.

Donald Trump tvitret følgende onsdag morgen amerikansk tid:

Dette er hva vi vet om de tre løslatte amerikanerne:

Kim Hak-song

Kim Hak-song ble født i Jilin i Kina, er amerikansk statsborger og etnisk koreansk. Han ble uteksaminert fra et universitet i California. Han ble pågrepet 7. mai 2017 ved en jernbanestasjon i hovedstanden. Han var da mistenkt for å ha utført «fiendtlige handlinger» mot det nordkoreanske regimet.

– Professor Kim var en mann som kalte Nord-Korea sitt eget land. Han reiste til Pyongyang for å tilegne seg utviklingen av Nord-Koreas landbruksteknologi, slik at de kan være selvforsynt med mat, sa David Kim, hans tidligere medstudent.

Hak-song jobbet ved PUST – Det vitenskapelige og teknologiske universitet i Pyongyang, og var en landbruksekspert som underviste i risdyrking på universitetet. Universitetet uttalte selv at fengslingen ikke var relatert til jobben han gjorde på universitetet.

For flere år siden fikk PUST godkjennelse av de nordkoreanske regjeringen om å bli det første og eneste private universitetet i landet. Selv om de følger flere av de nordkoreanske tradisjonene som å marsjere og synge, er mange av timene og klassene på engelsk, skriver Bustle .

CNN skriver også at mange av universitetsprofessorene, samt grunnleggeren Kim Chin-kyung, har vestlige bakgrunner. De har i tillegg fått donasjoner fra kristne grupper siden grunnleggingen i 2010.

Kim Sang-duk, også kjent som Tony Kim

Også Kim Sang-duk, eller Tony Kim, underviste ved PUST. Han skulle ut og fly da han ble pågrepet ved hovedflyplassen i Pyongyang 22. april 2017. Han ble pågrepet for «crminal acts of hostility aimed», ifølge Nord-Koreas Central News Agency. Der sto det ikke spesifikt hvilke kriminelle handlinger Kim hadde gjort for å bli pågrepet.

Kim var tidligere professor ved Yanbian University of Science and Technology i Yanji i Kina, ikke langt unna grensen til Nord-Korea. Han har en mastergrad i «business administration» fra University of California i Riverside. Han fullførte mastergraden i 1990.

Kim var professor ved PUST, og var minst syv ganger i Nord-Korea for å undervise. Han underviste i regnskap på universitetet, har sønnen Sol Kim fortalt til CNN. PUST uttalte etter pågripelsen at Kims fengsling, akkurat som med Hak-songs fengsling, ikke hadde noe å gjøre med jobben han gjorde for universitetet.

Dette skrev sønnen på Facebook-siden «Free USA 3», som han selv har opprettet, forrige onsdag:

Familien til Tony Kim takker Donald Trump og alle andre som har bidratt for å få ham hjem.

– Vi er veldig takknemlige for løslatelsen av vår ektemann og far, og de to andre amerikanerne. Vi setter pris på all støtte fra venner og ukjente gjennom dette utfordrende året, sier de i en uttalelse.

Da Kim ble arrestert, hadde han akkurat fullført en måned som en gjesteforeleser i faget internasjonal finans og ledelse ved universitetet, ifølge Park Chan-mo, som jobber som kansler ved universitetet.

Kim Dong-chul

Dong-chul er født i Sør-Korea og har amerikansk statsborgerskap. Han ble pågrepet i oktober 2015 for spionering. Han skulle møte en kilde for å få tak i en minnepinne og et kamera som skulle brukes til å samle militære hemmeligheter, fortalte han i et intervju med CNN i 2016, mens han var i forvaring i Nord-Korea.

I april 2016 ble han dømt til ti års hardt arbeid i Nord-Korea etter å ha blitt tiltalt for angivelig spionasje. Bare tre år tidligere begynte han å jobbe som spion.

Det hvite hus' pressesekretær Sarah Sanders sier at det virker som de tre amerikanerne er i fin form, og at de klarte å gå om bord på flyet uten assistanse.

– Alle amerikanere ser frem til å ønske dem velkommen hjem, og å se dem gjenforent med sine kjære.