Politiaksjon: Etter meldinger om skyting ved University of Michigan. Foto: Larry Downing / X00961

Skytealarm på amerikansk universitet – var trolig ballongsmelling

Lørdag ettermiddag sendte University of Michigan i USA en melding om en pågående skytehendelse på campus.

Publisert: 16.03.19 22:59 Oppdatert: 16.03.19 23:22







På sine nettsider og i en melding til studentene, varslet universitetet om en person med skytevåpen på universitetets område. Studentene fikk oppfordringen amerikanske myndigheter gir under skyteepisode, nemlig «run, hide, fight».

Mange av studentene ved universitetet, som ligger i Ann Arbor i Michigan i USA , skrev på Twitter at de gjemte seg og var bekymret. Etter en større politiaksjon, viste det seg at årsaken til oppstandelsen ikke var skytevåpen – men trolig ballongsmelling.

The Washtenaw County Sheriff's Office opplyser til A4 at det kun skal ha vært snakk om tenåringer som sprakk ballonger i et av universitetsbyggene.

Også Detroit Free Press skriver at sheriffkontoret melder at påstandene om en skyteepisode ikke stemte. Politiet bekrefter at det ikke foregår en skyteepisode ved universitetet.