Sarah Aufrett bodde i Tromsø, og var på vei til en miljøkonferanse i Nairobi. Foto: AECO

Tromsø-bosatte Sarah savnet etter flystyrten

Fransk-britiske Sarah Auffret, som var bosatt i Tromsø, er blant de savnede etter flystyrten i Etiopia.



Publisert: 10.03.19 22:56 Oppdatert: 10.03.19 23:11







Auffret var på vei til en miljøkonferanse i regi av FN i Nairobi da ulykken skjedde, bekrefter arbeidsgiveren Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO) til avisen iTromsø.

– Vi er i sjokk og sorg etter at vi fikk nyheten om at vår kollega og kjære venn, Sarah Auffret, var en av passasjerene på flyet fra Ethiopian Airlines som styrtet søndag, skriver AECO i en pressemelding.

Selskapet skriver videre at hjertet og tankene deres går til Auffrets familie, og at navnet hennes er offentliggjort i samråd med familien.

Auffret har både britisk og fransk statsborgerskap, men har bodd flere perioder i Tromsø, skriver NRK.

Det var Nordlys som først omtalte saken.

Auffret jobbet som prosjektleder for et AECOs «clean seas»-prosjekt, og skulle til FNs miljøkonferanse i Nairobi for å presentere dette prosjektet. Det sier direktøren i AECO, Frigg Jørgensen, til iTromsø.

– Vi er sønderknuste. Det er et sjokk å få en sånn beskjed. Vi er et lite team med nære forhold. Hun var en veldig, veldig god kollega og venn, sier Jørgensen.

Familien er varslet, og hennes arbeidsgiver har hatt løpende kontakt med familien gjennom dagen.

– Først og fremst går våre tanker til familien og hennes nærmeste venner, sier Jørgensen.

Det var 149 passasjerer og åtte besetningsmedlemmer om bord på flyet som styrtet søndag morgen på vei fra Addis Abeba til Nairobi.

Røde Kors har bekreftet at norske Karoline Aadland er savnet etter flystyrten i Etiopia, hvor 157 personer mistet livet. Aadland (28) var økonomimedarbeider i internasjonal avdeling i Røde Kors.

– Vi frykter at Karoline Aadland er blant de omkomne, og vi har informert hennes nærmeste familie om dette. Våre tanker er nå med dem i denne vanskelige tiden, sier generalsekretær Bernt G. Apeland.

Flyet hadde avgang fra den etiopiske hovedstaden Addis Abeba klokken 08.38 søndag morgen, og var på vei til den kenyanske hovedstaden Nairobi. Flyet forsvant fra flytårnets radarer klokken 08.44, og ble funnet rundt Bishoftu-området like utenfor lufthavnen.

Flyselskapet har bekreftet at det ikke var noen overlevende i ulykken.