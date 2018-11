FORSVARER USA: Utenriksminister Mike Pompeo (midten) forsvarte onsdag USAs militærstøtte til Saudi-Arabia og landets krigføring i Jemen under en lukket orientering i Senatet. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

Pompeo: Hevder stans i amerikansk militærstøtte ville gjort Jemen-krigen verre

USAs utenriksminister Mike Pompeo forsvarer amerikansk salg av militærmateriell til Saudi-Arabia.

Saudi-Arabia gikk til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen i mars 2015, i spissen for en regional koalisjon som støttes av USA.

USA forsyner også Saudi-Arabia med store mengder våpen og militært utstyr, noe president Donald Trump forsvarer, til tross for økende kritikk både i og utenfor Kongressen.

Utenriksminister Mike Pompeo forsvarer også den amerikanske militærstøtten til Saudi-Arabia og hevder stans i denne vil ha gjort vondt verre i Jemen.

– Helsikes mye verre

– Jeg ser med sorg på lidelsene i Jemen, men om USA ikke var involvert i Jemen, ville det ha vært helsikes mye verre der, var budskapet fra Pompeo da han bak lukkede dører i Senatet onsdag orienterte om Trump-administrasjonens støtte til Saudi-Arabia.

Pompeo understreket at den amerikanske støtten til krigføringen mot Houthi-opprørerne i Jemen er et viktig ledd i Trump-administrasjonens mål om å demme opp for iransk innflytelse i Midtøsten.

Ikke noe valg

– Saudi-Arabia har ikke annet valg enn å utkjempe denne konflikten, og dersom vi vender dem ryggen, vil det true amerikanske interesser, sa Pompeo, ifølge en utskrift av talen han skulle holde.

Minst 10.000 mennesker er drept siden Saudi-Arabia gikk til krig mot Houthi-opprørerne, og halvparten av Jemens befolkning – rundt 14 millioner mennesker – trues nå ifølge FN av en sultkatastrofe.

Flere land, blant dem Norge, Danmark, Finland og Tyskland har stanset eksporten av våpen og militært utstyr til Saudi-Arabia, og selv republikanere i Kongressen har tatt til orde for at USA skal gjøre det samme.

Khashoggi-drapet

Kravet fikk ny styrke etter at Saudi-Arabia erkjente at den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi, som bodde i USA og var skribent for Washington Post, ble drept under et besøk på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul i Tyrkia 2. oktober.

CIA knytter i en rapport som er lekket til amerikanske medier Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman til drapet, men Pompeo avviser dette.

– Jeg har ikke sett noen direkte rapportering som knytter kronprinsen til ordren om å drepe Jamal Khashoggi, sa Pompeo etter besøket i Senatet.