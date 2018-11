RETTSSAK: «El Chapo» er anklaget for å ha smuglet over 155 tonn kokain inn i USA, noe som gjør at han regnes for å være den største narkotikasmugleren i verden siden colombianske Pablo Escobar ble drept i 1993. Foto: US Law Enforcement / AP / NTB scanpix

Vitne bretter ut om «El Chapos» angivelige drapsbølge

En nøkkelinformant i den pågående rettssaken mot Joaquín «El Chapo» Guzman forteller om de brutale metodene Guzman skal ha brukt for å beskytte kartellet sitt.

Jesus «El Rey» Zambada, broren til «El Chapos» tidligere partner, Ismael «El Mayo» Zambada, som fortsatt er på frifot, inntok vitneboksen på rettssaken for tredje dag på rad.

Først ble jurymedlemmer vist bilder av Guzmans gulldekorerte håndvåpen med Guzmans initialer innskrevet. Så var tiden inne for å ta opp Sinaloa-kartellets brutale arbeidsmetoder. Det er ikke kjent nøyaktig hvor mange Guzman har drept, men før 2014 skal han ha stått bak 2000 til 3000 drap, ifølge CNN.

Nådeløs

Zambada gikk i detaljer om flere grusomme hendelser.

Da Guzman i 2004 møtte konkurrenten Rodolfo Fuentes, og Fuentes ikke håndhilste, skal Guzman ha beordret drapet på mannen.

En korrupt politiansatt som lovet å fjerne Guzman, ble også drept, hevder vitnet. Det samme ble en lokal doplanger, som ifølge Zambada, ble skutt så mange ganger at han var nær å bli halshogget av kulene.

Politiet i flere land jaktet på Guzman i mange år, men Zambada sier det er en grunn til at narkotoppen kom seg unna så lenge. Kartellet fikk en gang informasjon om at myndighetene nærmet seg pågripelse av Guzman. Da lovet kartellet 250.000 dollar til en ledende offiser, forteller Zambada.

– Operasjonen fra myndighetene ble abortert. Problemet var borte, sa Zambada i retten.

Kartellkartet

«El Chapo» er anklaget for å ha smuglet over 155 tonn kokain inn i USA , noe som gjør at han regnes for å være den største narkotikasmugleren i verden etter at colombianske Pablo Escobar ble drept i 1993.

Guzmans forsvarsadvokater hevder imidlertid at Zambada forsøker å vinne rettens nåde i forbindelse med egne tiltalepunkter. De mener Zambada minimaliserer egen rolle i kartellet mens han blåser opp Guzmans innflytelse.

En av forsvarsadvokatene plukket opp et bilde av Zambada fra det nedre sjiktet i organisasjonskartet i Sinaloa-kartellet, og løftet det over bildet av Guzman.

– Hvordan synes du det ser ut? spurte forsvarsadvokaten, og hintet til at Zambada var den egentlige kartellederen.

– Helt fint. Guzman er over meg, sa en smilende Zambada.