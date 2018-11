HALVØY: Gibraltar ligger på sørkysten av Spania, og har vært britisk territorium siden 1713. Foto: Klaudia Lech/VG

Halvøy kan velte brexit-avtalen

Spania truer med brexit-veto dersom ikke utkastet til avtalen endres for den britiske halvøya Gibraltar.

Siden 1713 har halvøya på Spanias sørkyst vært britisk territorium, men den har en rekke ganger blitt gjort krav på av Spania. Gibraltar , også kalt «The Rock», er et populært turiststed, kjent for å være det eneste stedet i Europa med ville aper.

Til tross for at lovene på Gibraltar er basert på de engelske, er rettssystemet skilt fra det britiske. Halvøya har også helt andre skatteregler – det er blant annet ingen formuesskatt, merverdiavgift eller inntektsskatt for utenlandske bedrifter.

Nå kan halvøya, med sine 34.000 innbyggere og 6,8 kvadratkilometer, sette en stopper for hele brexitavtalen.

Truer med veto

Søndag skal brexitavtalen etter planen vedtas i Brussel av de 27 stats- og regjeringssjefene i EU . Men Spanias statsminister Pedro Sanchez truer med å legge ned veto dersom ikke formuleringene om Gibraltar endres.

– Min regjering vil alltid forsvare Spanias interesser. Dersom det ikke er noen endringer, vil vi legge ned veto mot brexit, tvitret Sanchez torsdag.

Spania har imidlertid ikke anledning til å legge ned veto, men det kan skape amper stemning på toppmøtet da de 26 andre medlemslandene ikke vil godta avtalen uten Madrids støtte.

Spanias statssekretær Marco Aguiriano sa torsdag at dersom de ikke får viljen sin innen 48 timer, kan de tvinge Storbritannias statsminister Theresa May og de andre lederne til å utsette møtet til desember.

«Forrædersk»

Det er én klausul i avtalen som Spania reagerer sterkt på, og Aguiriano hevder den ble innført i avtalen i skjul, og kaller det «forrædersk» av Storbritannia.

I den originale klausulen i avtaleutkastet sto det at alle avtaler som inngås etter brexit mellom Storbritannia og EU, kun kan gjelde Gibraltar dersom den er forhandlet bilateralt med Spania. Denne delen har nå forsvunnet fra utkastet.

Spania er bekymret for at den nåværende klausulen kan føre til at fremtidige avtaler mellom EU og Storbritannia kan bli anvendt i Gibraltar uten samtykke fra Spania.

– Det må være krystallklart – innholdet i tilbaketrekningsavtalen og i den politiske erklæringen må være helt klar på at eventuelle fremtidige forhold mellom EU og Storbritannia som angår Gibraltar, må forhandles separat fra det generelle fremtidige forholdet mellom EU og Storbritannia, og må få Spanias godkjenningsstempel, sier Aguiriano ifølge The Guardian .

Gibraltar vil bli i EU

May på sin side uttalte tidlig torsdag, etter å ha snakket med statsminister Sanchez, at hun var trygg på at de ville komme fram til en avtale for hele «Storbritannia-familien, inkludert Gibraltar» på søndag.

Det har både i 1967 og 2002 vært folkeavstemning om hvorvidt Gibraltar skal legges under spansk overherredømme hvor nesten hele befolkningen har stemt mot. Gibraltar deltok i folkeavstemningen om brexit i 2016, hvor kun 4 prosent ønsket å forlate EU.