Melania Trump viser frem julepynten i Det hvite hus

UTENRIKS 2018-11-26T21:49:08Z

Det hvite hus er nå pyntet og klart til jul. Førstedamen har selv valgt ut dekorasjonen og sier den reflekterer det amerikanske folkets hjerte og ånd.

Publisert: 26.11.18 22:49 Oppdatert: 26.11.18 23:14

Det hvite hus er pyntet til jul. Pynten er plukket ut av førstedamen, som delte flere bilder av pynten på Twitter og skriver:

«Det hvite hus glitrer i julesesongen.»

Tema for årets julepynt er «amerikanske skatter» og dekorasjonen består av blant annet pepperkakehus, juletrær, glitter og lys.

– Det er en koselig del av året når vi dekorerer Det hvite hus for julen. Temaet vårt er en hyllest til det amerikanske folkets hjerte og ånd, sier Melania Trump i en pressemelding .

Den største av Det hvite hus’ spisesaler er dedikert til landets nasjonale symboler. Rommet er dekorert med kjente landemerker som er gjenskapt som pepperkakehus. juletrær med hvithodehavørn i gull på toppen og med hvite roser på bordene.

Førstedamen benytter også anledningen til å promotere sin egen kampanje Be Best (Vær best), som er ment å bekjempe mobbing i sosiale medier.

I vinduet i det røde rommet, henger en krans laget av blyanter med teksten «Be Best.» Rommet er også dekorert med julekuler med den samme teksten.

Det offisielle juletreet står oppstilt i det blå rommet. Treet strekker seg om lag fem meter opp mot taket.

Treet er dekorert med julekuler med bilder av blant annet USAs første president George Washington, og et 150 meter langt blått silkebånd med navnet på alle de amerikanske statene brodert i gull trå.

Fargene på julepynten er inspirert av det amerikanske flagget.

Utenfor det blå rommet er det satt opp flere juletrær med røde kuler lagt under ved stammen og hengene på grenene. Her henger også det amerikanske flagget.

Søylegangen i østfløyen, hvor gjestene vil gå gjennom når de er på besøk i Det hvite hus, er dekorert med over 40 røde trær, laget av bær.