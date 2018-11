MISBRUKTE SJEFSSTILLINGEN: Lee Jae-rock (i midten av bildet) er dømt til 15 år i fengsel. Foto: Ko Bum-jun. / TT NYHETSBYRÅN

Dømt for voldtekt av åtte sektmedlemmer

I tillegg til å bli dømt for å ha voldtatt åtte sektmedlemmer, har den sørkoreanske sektlederen Lee Jae-rock (75) også blitt anklaget for 42 tilfeller av seksuell trakassering.

– Han var mer enn en konge. Han var Gud.

Det har en av de utsatte kvinnene sagt til BBC om Lee Jae-rock.

75-åringen åpnet kirken «Manmin Central Church» i 1982, og da hadde den bare 12 følgere. Nå har den drøyt 130.000 følgere, samt en egen TV-kanal, magasiner og aviser. I tillegg har han skrevet rundt 90 bøker om temaet selv.

Manmin betyr for øvrig «all creation; all the nations; all the people».

15 år i fengsel – men nekter straffskyld

Nå er Jae-rock dømt til 15 år i fengsel for å ha voldtatt åtte medlemmer over en lengre periode. Kvinnene selv mente det var umulig å si nei, fordi «han var en Gud for kvinnene», som kvinnene har uttalt. De har sagt at metodene han brukte, var å dra til kvinnenes leiligheter og tvinge dem til å ha sex. Sørkoreaneren ble arrestert i mai.

Ifølge dommeren Chung Moon-sung hadde alle ofrene vært medlem i denne kirken siden de ble født eller var små barn. Domstolen i Seoul skriver at Jae-rock har «utnyttet sine ofre, som trodde på Lee Jae-rock og hans religiøse tro». Det står også i pressemeldingen fra domstolen at «ofrene var i en psykologisk tilstand der de ikke kunne gjøre noe motstand».

Jae-rock nekter straffskyld.

Utover de 15 årene han er dømt for voldtektene, må han også gå 80 timer i terapi. Terapien er skreddersydd for å hjelpe mennesker som er seksuelt voldelige. I tillegg får han ikke jobbe med barn på ti år.