NEI, VI SPILLER IKKE MOT HVERANDRE ...: VM i bordtennis spilles nå i Halmstad i Sverige. Men Nord Korea mot Sør Korea? Ikke tale om. Foto: JONAS EKSTROMMER / TT News Agency

Nord-Korea og Sør-Korea nektet å spille mot hverandre

Publisert: 03.05.18 12:44

Det nordkoreanske og sørkoreanske bordtennislandslaget slo seg sammen til ett lag da landene skulle møtes i kvartfinalen i VM i Sverige.

Det skriver Dagbladet , som var først ute med nyheten.

De skriver også at lagene nektet å spille kampen mot hverandre, og at de heller valgte å slå seg sammen til ett lag. Avgjørelsen ble tatt av begge lagene med lederne i det internasjonale bordtennisforbundet.

– Da jeg fortalte styret om utviklingen, fikk lagene en stående hyllest av styremedlemmene, som viste støtte til denne historiske avgjørelsen, skriver presidenten til bordtennisforbundet Thomas Weikert i en pressemelding.

Hendelsen skjer bare en drøy uke etter at Sør- og Nord-Korea ble enige om å jobbe for en fredsavtale, som etter 68 år endelig kan avslutte Koreakrigen. Krigen varte fra 25. juni 1950 til 27. juli 1953, og teknisk sett pågår konflikten fortsatt, fordi det aldri ble etablert en varig fredsavtale etter at kamphandlingene opphørte.

I semifinalen møter det samlede Korea-landslaget vinneren av Ukraina og Japan. Det er ikke første gang Nord- og Sør-Korea slår seg sammen i et bordtennis-VM, men sist gang var i 1991. Da tok det koreanske kvinnelaget gull.

PS! Tidligere i år hadde også Nord- og Sør-Korea et samlet ishockeylag for kvinner under OL i Pyeongchang. Det koreanske laget tapte 8–0 for Sveits, 8–0 for Sverige og 1–4 for Japan i gruppespillet, før de tapte 0–2 mot Sveits og 1–6 for Sverige i kampen om 5.-8. plass.

Denne artikkelen handler om Nord-Korea

Sør-Korea