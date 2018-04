FENGSLET: Frode Berg har sittet fengslet i Moskva siden 5. desember i fjor, mistenkt for spionasje Foto: Harald Henden

Forsvarer: Frode Berg følte seg presset til å delta i etterretningsoperasjon

Publisert: 22.04.18 18:38 Oppdatert: 22.04.18 19:18

Spionsiktede Frode Berg (62) var i Moskva på oppdrag for den norske etterretningstjenesten, hevder hans forsvarere.

Det var Dagbladet som først omtalte den dramatiske vendingen i spionsaken søndag kveld.

Ifølge avisen har 62-åringen fortalt til sine advokater at han flere ganger reiste på oppdrag til landet på vegne av den norske etterretningstjenesten.

Fakta Frode Berg * Frode Berg (62) er en tidligere grenseinspektør bosatt i Kirkenes. * Berg jobbet ved grensekommissariatet i Sør-Varanger i 25 år fram til 2014, da han ble pensjonist. Han har i flere år vært sterkt engasjert i norsk-russisk samarbeid. * Berg ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva 5. desember. Han hadde da på seg 3.000 euro i kontanter. Han er anklaget for å ha forsøkt å anskaffe hemmelige dokumenter om den russiske flåten og er siktet for spionasje. * Berg har forklart til sin russiske advokat at han opplevde å ha blitt narret i en felle. Han skal ha blitt bedt av nordmenn om å overlevere pengesummen i Moskva. * Søndag sier Bergs advokater at nordmannen var klar over at han handlet på oppdrag fra den norske E-tjenesten, men fastholder at han ble lurt eller sviktet. * Den 2. februar ble varetektsfengslingen av Berg forlenget med tre måneder fram til 5. mai. Kilde: NTB

Frode Bergs russiske forsvarer, Ilja Novikov, har tidligere antydet at den tidligere grenseinspektøren kan ha blitt lurt av norsk etterretningstjeneste. Nå bekrefter advokat Brynjulf Risnes overfor VG at Berg kjente til at han påtok seg oppdraget på vegne av E-tjenesten .

– Han forsto at han handlet på vegne av etterretningstjenesten, men skjønte nok ikke rekkevidden av oppdraget. Han hadde aldri sett for seg at han skulle ende opp i et russisk fengsel, sier Risnes.

Den pensjonerte grenseinspektøren ble pågrepet i Moskva i begynnelsen av desember i fjor. Da hadde han på seg 3000 euro i kontanter. Pengene skal, ifølge russiske myndigheter, ha vært betaling for opplysninger om den russiske nordflåten.

Ifølge advokaten ble Berg i fjor høst kontaktet av en bekjent som introduserte han for en person som han ønsket at Berg skulle gjøre en tjeneste for. Deretter ble det arrangert et møte i Oslo.

– Berg forsto at han mannen var tilknyttet etterretningstjenesten, men var veldig i tvil om at han skulle stille opp. Han ombestemte seg flere ganger, sier Risnes til VG.

Advokaten bekrefter at Berg følte seg presset til å utføre det spesielle, og potensielt svært farlige, oppdraget.

– Han hadde store kvaler, men da han signaliserte at han ønsket å trekke seg, følte han seg utsatt for sterkt press, sier Risnes.

– Frode Berg har tvilt lenge på hvordan han skulle håndtere situasjonen, blant annet fordi han har følt lojalitet til norske myndigheter, og håpet at de ville stille opp for ham. Han føler seg nå sviktet av norske myndigheter, sier Risnes.

Berg, som har sittet fengslet i Russland siden begynnelsen av desember i fjor, blir etter planen fremstilt for ny varetektsfengsling i neste uke.

Nordmannens russiske forsvarer, Ilja Novikov, oppfordrer nå norske myndigheter til å være aktive, og vise at de bryr seg om Berg. Bare slik kan han unngå å bli sittende i mange år i russisk fengsel.

– Berg har forstått svært lite av hva han er blitt dratt inn i. Han er bestefar til fem, og en familiemann i pensjonsalder. Han ville aldri utført en handling der han forsto at det fantes en risiko for 20 års fengsel, sier Novikov til Dagbladet.

VG har vært i kontakt med Forsvarsdepartementet, som opplyser at hverken Etterretningstjenesten eller Forsvarsdepartementet vil kommentere saken, og henviser til Utenriksdepartementet.

– Jeg vil ikke spekulere i et enkeltstående medieoppslag. Jeg minner om at det ikke er tatt ut tiltale i saken, han er fortsatt under etterforskning, sier kommunikasjonssjef Frode Andersen i UD.

