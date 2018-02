BESØKTE FBI-AKADEMIET: President Donald Trump med knyttede never etter at han i desember i fjor holdt en tale for et kull med nye FBI-agenter. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Professor om Trumps angrep på FBI: – Skremmende og svært farlig

Publisert: 07.02.18 18:16

WASHINGTON, D.C. (VG) I USA frykter flere at presidentens stadige angrep på uavhengige institusjoner er i ferd med å svekke dem så mye at det vil ta lang tid å gjenoppbygge tilliten.

– Dersom man ser hvordan Donald Trump har klart å så tvil rundt rettssystemet og juridiske institusjoner, som FBI , så ser man at dette er en bevisst og systematisk svekkelse av noen av grunnsteinene i demokratiet vårt, sier jusprofessor Pauls Schiff Berman ved George Washington University, i USAs hovedstad, til VG.

Han peker på at dette er partiuavhengige institusjoner som, sammen med uavhengige medier, en annen kjær huggestabbe for presidenten, skal fungere som en motvekt til de folkevalgte med sine politiske agendaer.

– Det er et pågående angrep mot sann og ærlig informasjon. Presidenten, hans støttespillere og de konservative mediene forsøker å få disse institusjonene til å fremstå som partiaktører, for å underminere deres autoritet. Dette er svært farlig, mener professoren.

Autoritært samfunn

I månedsvis har Trump angrepet både FBI og Justisdepartementet, og konkrete personer som jobber der, blant annet på Twitter. Senest forrige uke hevdet presidenten at de to institusjonene har «politisert etterforskning til fordel for Demokratene og mot Republikanerne».

Forrige ukes offentliggjøring av det omstridte Nunes-notatet , som har blitt kritisert for å ikke fortelle hele sannheten, blir sett på som det seneste fremstøtet for å rakke ned på FBI og Justisdepartementet.

– Straks folk slutter å tro på at disse organene og de som jobber der er partiuavhengige, så har man ikke lenger tro på loven og de demokratiske institusjonene. Da får man en situasjon hvor mange bare stoler på sitt eget parti, eller enda verre; den ene person som leder partiet. Det er skremmende, sier Schiff Berman, og legger til:

– Å heller følge ett enkelt individ, enn en rekke uavhengige kilder til informasjon er selve definisjonen på et autoritært samfunn.

Han frykter at viktige institusjoner i USA har blitt svekket på en måte det kan være vanskelig å komme tilbake fra.

– Jeg er mer redd for dette nå enn noen gang tidligere i min levetid, sier 52-åringen.

Mener etterforskningen er politisk motivert

I en Ipsos-undersøkelse presentert hos Reuters denne uken kommer det frem at tre av fire republikanere mener FBI og Justisdepartementet prøver å undergrave president Trump gjennom «politisk motivert etterforskning», noe som er i tråd med det Trump og hans støttespillere i politikken og media hevder er hva som faktisk pågår.

Dermed har Trump og co. hatt suksess i å påvirke den republikanske basen. Professor Schiff Berman tror formålet, for eksempel med Nunes-notatet, har vært å gjøre landskapet uoversiktlig.

– Slik at dersom det kommer funn fra Mueller-etterforskningen som ikke er bra for Trump, så kan han og tilhengerne hans si at dette kommer fra et FBI som hele tiden har vært ute etter å «ta» presidenten.

Hvor raskt tilliten kan bygges opp igjen våger ikke professoren å spå, men han er overbevist om at slike ting tar mye lengre tid å bygge opp enn å bryte ned.

– Det republikanske partiet var ikke slik som dette for 20–30 år siden, så de trenger heller ikke være det om 20–30 år fra nå, sier Schiff Berman.

Sessions: Tilliten nedbrutt

George Washington University-professoren VG har intervjuet er langt fra den eneste som bekymrer seg for de stadige angrepene mot FBI og Justisdepartementet. Tidligere nevnte undersøkelse viser at tre av fire demokrater tror «medlemmer av det republikanske partiet og Det hvite hus jobber for å undergrave FBI og justisdepartementet i etterforskningen av russisk innblanding i presidentvalget».

Selv Donald Trumps egen justisminister, Jeff Sessions, mener hans departement og FBI nå må jobbe ekstra hardt for å sørge for at ingenting de gjør er politisk.

– Enten vi liker det eller ei, så har det skjedd en nedbryting av tilliten det amerikanske folket har til FBI og Justisdepartementet, sier han i et intervju med Washington Examiner , som ble publisert tirsdag.

I en uttalelse like etter at Nunes-notatet ble offentliggjort skrev den Republikanske senatoren John McCain at de siste angrepene på disse institusjonene ikke tjener noen amerikanske interesser.

– Ikke noe partis, ikke noen presidents, bare Putins, skrev han, og viste altså til Russlands president.

Sa opp jobben i FBI

Tidligere FBI-agent Josh Campbell er en annen som de siste dagene har uttalt seg om det som nå skjer. I en kronikk i New York Times på fredag skrev han om hvorfor han nå har valgt å slutte etter mer enn ti år i byrået.

– Jeg gjør det slik at jeg kan være en del av dem som sier fra om at vi tror de gjentatte angrepene på byrået ikke bare underminerer USAs fremste byrå for opprettholdelse av lov og orden, men også nasjonens sikkerhet. Å si opp jobben gjør vondt, men alternativet, som er fortsatt taushet mens byrået blir svertet for politisk vinning, er umulig, skrev Campbell.

Samtlige av de store etterretningsorganisasjonene i USA har for lenge siden slått fast at Russland forsøkte å påvirke valget i 2016.