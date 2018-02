Terrorsiktet uteble, Paris-ofre møtte i rettssak

Publisert: 08.02.18 11:52

UTENRIKS 2018-02-08T10:52:36Z

BRUSSEL ( VG) Paris-terroristen Salah Abdeslam uteble fra sin egen rettssak, men i salen sitter flere av ofrene fra terrorangrepene i Paris og Brussel.

At den drapstiltalte Salah Abdeslam nektet å være til stede i sin egen rettssak torsdag, føyer seg inn i rekken av handlinger fra 28-åringen som vitner om at han ikke respekterer rettssystemet som nå avgjør hans skjebne.

På rettens antatt siste dag, åpnet advokaten til politimennene han er tiltalt for drapsforsøk mot , med en nådeløs beskrivelse av de to tiltalte.

– De er muslimer når det passer dem. De er terrorister når det passer dem. Den ene svarer ikke, den andre gjør narr av vårt rettsystem, alt dette mens de viser til våre lover for å forbeholde seg retten til å ikke svare. Salah er en opportunist, sa advokat Tom Bauwens foran retten i Brussel .

Fakta SALAH ABDESLAM (28) * Født 15. september 1989 i Brussel. Fransk statsborger og av marokkansk herkomst. * Eneste overlevende av åtte antatte gjerningsmenn fra Paris-angrepene 13. november 2015, da til sammen 130 personer ble drept. * 18. mars 2016 ble Abdeslam pågrepet i en leilighet i Brussel. Tre dager tidligere var han angivelig innblandet i en skuddveksling med politiet. * Flere av de antatte gjerningspersonene bak Brussel-terroren i 2016 hadde bånd til Abdeslam, og belgisk sikkerhetstjeneste mener at han kan ha planlagt å delta i terroraksjonen. * Abdeslam ble utlevert til Frankrike i april 2016 der han har sittet i varetekt siden. (Kilde: NTB)

Terroroffer til stede i salen

Den marokkanskættede franskmannen Salah Abdeslam (28) og tunisiske Sofiane Ayari (24) er tiltalt for å ha beskutt og forsøkt å drepe flere politimenn under pågripelsen i Belgia i mars 2016 . På det tidspunktet hadde Abdeslam i fire måneder vært Europas mest ettersøkte, helt siden den grusomme terroren i Paris i november året før.

I rettssalen i Belgias hovedstad befinner det seg flere ofre etter terroren i Paris og Brussel. Forsvareren til Abdeslams medtiltalte, Ayari, startet sitt innlegg med å henvende seg til ofrene.

– Jeg vet at det er flere ofre til stede her i dag. (…) Jeg håper de finner svar på de spørsmålene som de naturlig nok har, sa forsvarer Laura Severin, og la til at hennes «oppgave ikke er lett».

Ba om «medfølelse» for drapssiktet

Forsvareren leste så opp et brev fra den siktede Ayaris mor, hvor hun beskriver sin sønn som svært omsorgsfull og snill, og forteller om at familien alltid har levd «fredelig, side om side med jøder og mennesker med andre religioner»

– Vår største drøm har alltid vært at vår sønn stifter familie, siterte forsvareren fra brevet, og videreformidlet morens ønske om at dommeren måtte « vise medfølelse» i sin avgjørelse om sønnens skjebne.

Videre prosederte forsvareren på at det ikke finnes DNA fra hennes klient på våpnene som ble brukt til å skyte på politiet under pågripelsen.

Advokat: - Feig stillhet

Den terrorsiktedes advokat, Sven Mary, sa ved ankomst til justispalasset torsdag morgen at han ikke hadde forsøkt å overtale Abdeslam til å stille i retten, ifølge Le Soir.

På rettens første dag forklarte Abdeslam at han ikke ville samarbeide med retten fordi mener domstolen er forutinntatt overfor muslimer.

– Tausheten gjør meg ikke til en kriminell eller en skyldig. Jeg vil at man baserer seg på vitenskapelige bevis, ikke på overdrivelser som i mediene. Det jeg ser er at muslimer blir behandlet dårligere. Det finnes ingen antakelse om at man er uskyldig, sa Abdeslam til dommeren da.

De sårede politimennenes andre advokat omtalte også de siktedes oppførsel i retten torsdag.

– Salah Abdeslams stilhet er like feig som handlingene begått av hans gruppe i Paris den 13. november og i Brussel den 22. mars, sa forsvareren.

Abdeslam har siden pågripelsen sittet i varetekt i et høysikkerhetsfengsel i Frankrike, i påvente av at rettssaken etter Paris-terrorangrepet skal begynne. Han er den eneste overlevende blant dem som antas å stå bak Paris-terroren.