Trump spiller like mye som proffene: – Han lever jo livet til en pensjonist

NEW YORK (VG) På 20 måneder som USAs president har Donald Trump omtrent spilt like mye golf som proffene. Golfere rister på hodet – og etikkeksperter sier at Trump-imperiet håver inn.

Donald Trump tilbrakte helgen på sin egen luksusgolfklubb i Bedminister, New Jersey, før han dro til New York for å delta på FNs 73. generalforsamling.

Men helgen er aldri den samme hvis Trump ikke får lagt inn noen runder med golf.

Utrolig nok har han tilbrakt 25 prosent av sine dager som president på en av sine egne golfanlegg. Det er altså snakk om 156 golfrunder.

– Det er crazy mye golf. Helt vanvittig. Det er omtrent like mye som en proff, som jo ikke gjør noe annet i livet sitt, sier en lattermild Henrik Bjørnstad, den eneste nordmannen som har spilt fast på den amerikanske prestisjetouren PGA.

– Han har brukt 25 prosent av tiden sin på golfbanen. Han lever jo livet til en pensjonist, sier tidligere FBI-agent, TV-ekspert og selv hobbygolfer, Asha Rangappa, til VG.

Hun ler, hun også. Men hun synes ikke det er like morsomt av at hun selv bare har rukket én runde på golfbanen siden Trump ble president, fordi det har vært så mye å gjøre i den konstante støyen rundt ham.

Ettersom han legger rundene til sine egne, private golfresorter, håver Trump-imperiet inn på presidentens hobby.

Det har vært spekulert i at Trumps golfinteresse har kostet skattebetalerne opp mot 100 millioner dollar. Føderale dokumenter TMZ har fått tak i, viser at summen var 77 millioner dollar etter 153 runder.

Trumps golfanlegg * Trump-organisasjonen har 17 golfanlegg i USA, Irland, Skottland og Emiratene. 12 av disse er i USA. * Da Trump ble president, overlot han driften av imperiet til sine to sønner Eric og Donald Trump jr. * Trumps første golfanlegg kjøpte han i 1999. Det ligger i West Palm Beach i Florida og heter Trump International Golf Club, bare fem minutter unna Mar-a-Lago, som er hans foretrukne rekreasjonssted. Trump kaller Mar-a-Lago «The Winter White House». Trump har vært over 70 netter på Mar-a-Lago som president.

Bare leie av golfbiler som Trump, hans spillepartnere og Secret Service kjører rundt med, har gitt en regning på svimlende 300.675 dollar – rundt 2,5 millioner kroner.

Ingen har bestridt summene siden TMZ publiserte saken 6. september.

Trumps forgjenger Barack Obama var også golfgal . Han spilte 333 runder på åtte år som president. Det kostet skattebetalerne 97 millioner dollar.

Men Trump er altså på god vei mot å tangere disse tallene – etter bare to år. Høyst spesielt, siden han minst 27 ganger kritiserte Obama på Twitter for å spille mye golf.

Trump lovet også sine egne velgere at han kom til å bli altfor travel som president til å svinge køllene.

Dylan Dethier, journalist i Golf.com, påpeker overfor VG at en rekke amerikanske presidenter har vært lidenskapelige golfere.

– Publikums protester mot Trumps golfspilling skyldes at han stadig kritiserte Obama for det samme – og for at han nesten utelukkende spiller på sine egne golfbaner. Kritikerne mener dette beviser at han bruker presidentskapet til å reklamere for – og å subsidiere – sin egen families golfbusiness , sier han.

Trump har kun reist til presidentenes offisielle rekreasjonssted, Camp David, tre ganger, og da har han nærmest snudd i døren.

Der er ingen golfbane. I hvert fall ikke en som har Trumps navn skrevet i gull.

Han legger også alle ferier nær sine egne golfbaner.

– Det er høyst problematisk at han utelukkende spiller golf på sine egne golfanlegg, sier Alan Zibel, researcher i Public Citizen , til VG.

– Men det er ikke bare golf. Han bor på sine egne hoteller, spiser på sine egne restauranter, og han forventer at dem som skal møte ham i Det hvite hus gjør det samme. Vi har aldri før hatt en president med så mange etiske konflikter. Den beste måten å komme nær Trump på, er å bruke penger på hans eiendommer, sier Zibel.

Trump har tilbrakt 203 dager av sitt presidentskap på en av sine egne eiendommer, viser tall fra amerikanske journalister som følger Trump daglig.

Alan Zibel har også studert hvordan Trump-administrasjonen og miljøverndirektoratet EPA prøver å deregulere en kontroversiell, Obama-innført regel fra 2015 som tvinger bønder, eiendomsutviklere og golfklubbeiere til å bruke renere, mindre miljøskadelig vann.

– Hvis administrasjonen får fjernet denne regelen, har det direkte innflytelse på kostnadene ved det å drive en golfklubb. Det store bildet er altså at Trump ikke bare spiller golf, men at hans administrasjon presser på for dereguleringer som gir golfklubbeiere masse fordeler. Det er selvsagt også svært problematisk, sier Alan Zibel.

Han har ingen sterke meninger om at Trumps golfinteresse skal ha kostet skattebetalerne 77 millioner dollar.

– Presidenter reiser mye og det koster store penger, sånn er det er bare. Men vi vil protestere mot selvrikdom, at Trump gjennom golfen fører penger tilbake til seg selv, sier Zibel.

Norges golfess Suzann Pettersen har tidligere fortalt VG at Trump «er helt golfgal, golf er det eneste han tenker på».

Til sammenligning er en gjennomsnittlig, amerikansk hobbygolfer ute på banen 20 ganger i året, viser tall fra National Golf Foundation .

Ikke uventet mener Trumps støttespillere at hans ivrige golfing er en bagatell.

– Jeg tror ikke hans supportere bryr seg, sier Jeffrey Lord til VG, en gammel kompis av presidenten.

– Som liten husker jeg at Dwight D. Eisenhower alltid ble kritisert for sin golfspilling. Det hadde ingenting å si – jeg tror amerikanerne likte det! Jeg tror ikke det påvirket Obamas popularitet heller. Folk er bekymret for hvordan presidenten påvirker deres liv. Resten er bare politikk, sier Lord.



Eisenhower spilte nesten 800 runder som president fra 1953 til 1961. Han ble belønnet med en plass i World Golf Hall of Fame, skriver Golfweek.