AJ, AJ, AJ: Her ligger bilen godt planta i bassenget. FOTO: Montgomery Count Fire & Rescue

Øvelseskjøringen for 60-åringen gikk ikke helt etter planen

En 60 år (!) gammel dame øvelseskjørte da hun mistet kontroll over bilen. Ikke lenge etter havnet bilen i et svømmebasseng.

Hendelsen fant sted forrige uke i Montgomery, som er hovedstaden i delstaten Alabama i USA .

Damen på 60 år og en passasjer klarte å komme ut av Toyotaen før den havnet i vannet. Bakgrunnen var at damen ikke klarte å parkere.

Deretter kjørte bilen gjennom et gjerde og rett i svømmebassenget «North Creek Community Center Pool», som for øvrig var stengt for året.

Det uttalte politiet etter den mildt sagt spesielle hendelsen, i følge FOX 5 Atlanta .

Pete Piringer, en talsmann for Montgomery County Fire and Rescue, sier at ingen av passasjerne i bilen ble skadet.



