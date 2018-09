BLE IKKE TRODD: Tre år etter at Lily Khaw Li Ling (16) og Wong Siew Fing (47) ble funnet døde i en bil i Hongkong, ble faren og ektemannen Khaw Kim Sun (53) dømt for drapene. Bildet er av bussen som frakter den dømte fra høyesterett i Hongkong i august. Foto: PHILIP FONG / AFP

Dømt for å ha drept kona og datteren med yogaball

Anestesilegen Khaw Kim Sun (53) fylte en yogaball med karbonmonoksid og sa til kollegaene at han skulle drepe plagsomme kaniner.

I retten i ble han ikke trodd, og dermed dømt for å ha drept den 16 år gamle datteren Lily Khaw Li Ling og kona Wong Siew Fing (47), melder South China Morning Post .

Fant yogball i bagasjerommet

Da de to døde kvinnene ble funnet døde i en busslomme i Sai O Village i 2015 i Hongkong , forsto politiet først ikke hva som hadde skjedd. Etter hvert viste etterforskningen at yogaballen som lå i bagasjerommet til den gule Mini Cooperen, og var tom for luft, hadde inneholdt giftig kullos.

Malaysiske Khaw Kim Sun nektet for at det var de to familiemedlemmene han hadde ønsket å drepe med gassen. Til politiet sa han at gassen var tiltenkt plagsomme kaniner.

Ba datteren holde seg hjemme

Ifølge påtalemyndigheten skal drapsmotivet blant annet ha vært at 53-åringen hadde et forhold til en yngre student, men at kona hans ikke ønsket skilsmisse.

I løpet av den 21 dager lange rettssaken fortalte blant annet en kollega som vitnet at Khaw hadde forklart at han hadde fylt to yogaballer med den giftige gassen fordi han skulle drepe rotter. Her ble han ikke trodd da han til politiet hadde forklart at det dreide seg om kaniner.

Han skal også ha bedt datteren som døde om å ikke bli med moren på den skjebnesvangre bilturen, melder BBC.

Men i retten kom det også frem at Khaw hadde insinuert overfor politiet at datteren hadde tatt livet sitt med gassen og samtidig drept moren sin.

Anestesilegen, som også jobbet ved et universitet i Hongkong, ble dømt til livstid for drapene. Da dommen ble lest opp ristet han på hodet og så på sine tre gjenlevende barn som brøt ut i tårer. Ingen av dem ønsket å komme med en uttalelse etter domsavsigelsen.

Det er foreløpig ikke kjent om professoren kommer til å anke saken.