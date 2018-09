Evelyn Rodrigues, en profilert aktivist mot gjengrelatert kriminalitet i USA, ble drept fredag. Her er hun under et Runde bord-arrangement om immigrasjon, sammen med president Donald Trump i mai i år. Foto: EVAN VUCCI / TT NYHETSBYRÅN

USA: Evelyn Rodriguez (50) ble påkjørt og drept ved datterens minnested

Da hun var på vei til en minneseremoni for sin døde datter, ble Evelyn Rodriguez (50) selv påkjørt og drept.

Publisert: 15.09.18 17:08 Oppdatert: 15.09.18 19:23

Evelyn Rodriguez (50), som var en profilert aktivist mot gjengrelatert kriminalitet, ble fredag drept i Brentwood, New York. Rodriguez var på vei til en minnemarkering for sin datter, da hun ble påkjørt av en SUV, ifølge The New York Times .

Rodriguez ble påkjørt og drept på toårsdagen for sin datters død, i samme gate som datteren ble funnet drept.

Rodriguez’ datter, Kayla Cuevas (16), ble drept i 2016. Medlemmer av det som kalles verdens farligste gjeng, MS-13, er arrestert for drapet på Cuevas og venninnen Nisa Mickens (15). Fredag var det nøyaktig to år siden Rodriguez’ mistet datteren , ifølge CBS News .

Ingenting skal tyde på at MS-13 har noe med Rodriguez’ død å gjøre.

I forkant av den tragiske hendelsen skal hun ha kranglet med sjåføren av bilen. Hun skal ha blitt truffet da sjåføren forsøkte å kjøre vekk fra stedet.

Trump tvitret om dødsfallet

Rodriguez var invitert da president Donald Trump holdt sin State of the Union-tale i januar.

– Jeg vil at han skal forsikre oss om at vi vil få tilstrekkelig med midler til ressurser for barna våre. Jeg er ikke her for noens politiske vinning. Jeg vil bare at det riktige skal bli gjort. Alle burde legge sin politiske agenda til siden, og tenke på hva som foregår i landet vårt, sa Rodriguez før hun gikk om bord på flyet som skulle ta henne til Washington for å overvære talen.

Presidenten tvitret om Rodriguez’ dødsfall lørdag.

«Mine tanker og bønner er med Evelyn Rodriguez i kveld, i tillegg til hennes familie og venner. #RIPEvelyn