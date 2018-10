INSPIRASJON: For Nariman Hame, som i likhet med fredsprisvinner Nadia Murad stammer fra den kuridiske jezidi-minoriteten, er prisen en enorm inspirasjon. Foto: Frode Hansen

Nariman Hame (19) jubler over fredsprisen: – Viser at det er verdt å kjempe for menneskerettigheter

DRAMMEN (VG) Nariman Hame (19) sier Nadia Murads fredspris er viktig for den hele jezidibefolkningen.

Nadia Murad, som fredag fikk utdelt Nobels fredspris for å sette lys på seksualisert vold i krig, tilhører den jezidi-minoriteten fra Kurdistan -regionen. Hun har rørt hele verden med å fortelle om livet etter hun i 2014 ble fanget og holdt som sexslave i tre måneder av IS-soldater.

For det lille jezidi-miljøet i Norge har prisen gjort et sterkt inntrykk.

– Da jeg fant ut at hun fikk fredsprisen ble jeg utrolig rørt og stolt, forteller 19 år gamle Nariman Hame, som i dag bor i Drammen.

Nariman Hame har akkurat kommet inn døren hjemme i Drammen, etter en ti timers lang reise fra Beirut. Der har hun vært en uke på Amnesty-konferanse om menneskerettigheter.

– Å se henne få prisen, viser at det er verdt å kjempe for menneskerettigheter. Nadia er en jente som ser ut som meg og har samme bakgrunn som meg, så det er klart at hun er et forbilde. Hun har gått fra å være et offer for IS, til å bli en vinner med å stå frem for hele verden med sin historie, sier Hame.

Inspirasjon

På grunn av gjentatte angrep fra både IS og andre religiøse grupper, så er mange jezidier frevet på flukt – også til Norge.

Nariman Hame kom til Norge med familien i 2003. Huset i Drammen er fullt av liv, med tanter, onkler og små nieser og nevøer i alle husets etasjer. Familien utgjør en relativt stor andel av det lille jezidi-miljøet i Norge.

– Jeg tror det er rundt 200 til 300 jezidier i Norge. Vi er en liten gruppe der nesten alle kjenner alle. Fredsprisen til Murad styrker samholdet vårt, og hun gir alle jezidier noe positivt i alt det grusomme som har skjedd, sier hun.

Fakta om jesidiene og jezidismen Jezidismen er en religion i Midtøsten som inkluderer elementer fra jødedommen, kristendommen og islam, spesielt islamsk mystikk og sufisme, så vel som persiske religioner som zoroastrismen. Grunnlagt av Shayk Adi ibn Musafir på 1100-tallet, altså etter islam. Religionen er hovedsakelig utbredt i Nord-Irak, men også i Syria, Tyrkia, Iran, Georgia og Armenia og blant innvandrere i Europa og USA. Det antas at det finnes et sted mellom 200.000 og 800.000 jesidier, de fleste av dem er kurdere. Jesidiene tror på én Gud som har skapt verden og hedrer Bibelens og Koranens profeter. Mer kontroversielt tilber de syv erkeengler, spesielt Malak Taus, påfuglengelen, som de mener er Guds viseregent over verden. Ifølge jezidienes lære har Malak Taus slukket helvetes ild, slik at det ikke lenger finnes noen fortapelse. Mange kristne og muslimer identifiserer Malak Taus som djevelen. Som følge av dette er jesidiene blitt omtalt som djeveldyrkere. Kilde: NTB

Seksualisert vold

I 2015 møtte Hame selv Murad, da Murad var på besøk i Norge for å fortelle om opplevelsene fra tiden i fangenskap.

– Det var fantastisk å møte henne. Hun har vært et forbilde for meg og omtrent hele jezidi-samfunnet. Jeg tror mange ser litt av oss selv i henne, hun blir som en søster eller en datter.

Da VG møtte Nadia Murad på forsommeren sa hun at hun ikke forholdt seg til favorittstempelet, men at hun håper prisutdelingen kaster lys på problemer som menneskehandel og folkemord.

Farlig i dag

Jezidiene er en kurdisksnakkende gruppe, som hovedsakelig holder til nord i Irak. Gruppen er utsatt for en rekke massakre fra flere ulike grupper, nå senest av IS. Nå håper Hame at fredsprisen bidrar til at verden åpner øynene for Jezidiene.

– Jeg har fått mange meldinger fra flere av vennene mine. Det viser at prisen bidrar til å gi anerkjennelse til alt gruppen vår har vært gjennom. Jezidiene er en liten gruppe som folk vet generelt lite om, i alle fall i vesten. Flere jezidier som ble kidnappet av IS er borte ennå. Slikt setter dype spor i samfunnet.

Hame forteller at hun og familien sist var i Irak i 2013.

– Selv om IS er på retrett, så er det langt fra trygt å være jezidi i Irak i dag, forteller Hame.

Murad ble tildelt fredsprisen sammen med Dr. Denis Mukwege. De to har ikke jobbet sammen, men felles for begge er deres arbeid mot seksualisert vold mot kvinner i krigsområder.