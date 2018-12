DET FØRSTE LIVSTEGN: Dette bildet er det første tegnet på at Emirat-prinsesse Latifa lever, etter at hun i mars forsvant etter å ha forsøkt å flykte fra farens regime. Foto: STRINGER / AFP

Første livstegn fra datteren til Dubais hersker

UTENRIKS 2018-12-25T01:59:06Z

Dette bildet skal ifølge utenriksdepartementet i De forente arabiske emirater bevise at alt står bra til med Latifa, datteren til Dubais hersker, etter at hun mislyktes i å rømme fra faren tidligere i år.

Publisert: 25.12.18 02:59 Oppdatert: 25.12.18 03:54

På bildet sitter Latifa bint Mohammed Al Maktoum (33) og spiser et måltid sammen med Mary Robinson, tidligere høykommisær for menneskerettigheter i FN, og tidligere president i Irland.

Bildene ble ifølge BBC publisert av utenriksdepartementet i De forente arabiske emirater på julaften, og emiratene hevder de er bevis for at alt står bra til med prinsesse Latifa, datteren av Dubais hersker sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum - statsminister og visepresident i De forente arabiske emirater.

Latifa har vært i verdens søkelys etter at hun i mars i år forsvant etter at hun forsøkte å rømme fra hjemlandet og det som skal være farens kontroll over henne.

Dramatisk fluktforsøk

I et dramatisk fluktforsøk fikk Latifa hjelp av en tidligere fransk agent og sin finske capoeira-instruktør. Latifa brukte en oppblåsbar båt og deretter en vannscooter for å kjøre 42 kilometer ut i internasjonalt farvann utenfor Dubai. Der ventet yachten til den franske eksagenten Hervé Jaubert, og de satte kursen for Goa.

Like utenfor den indiske kysten ble yachten imidlertid bordet av spesialsoldater fra Dubai, som tok Latifa med seg i et helikopter.

Samme dag som hun ble tatt med makt tilbake til Dubai, ble det publisert en video på Youtube hvor Latifa fortalte om mishandling og streng kontroll i det hun omtalte som et forgylt fengsel. Hun fortalte at hun hadde forsøkt å rømme flere ganger, men var blitt hindret.

Hevder alt er bra

Siden da har ingen hørt fra henne - inntil idag.

«Bildene tilbakeviser de falske anklagene, og er bevis for at Sheikha Latifa er hjemme og lever sammen med familien sin i Dubai,» skriver Dubais utenriksdepartement i en uttalelse som følger bildene.

Human Rights Watch var blant dem som fryktet at Latifa ble holdt fanget i Dubai mot sin vilje.

Bildet som ble publisert idag skal være tatt 15. desember, under Mary Robinsons besøk til Dubai, skriver The Guardian .

«Bildene er tatt i løpet av ettermiddagen de var sammen, og er delt med deres tillatelse. Mary Robinson ble forsikret at hennes høyhet Sheikha Latifa mottar den behandling og støtte som hun trenger», sa Dubais utenriksdepartement i en uttalelse.

Mary Robinson skal ikke ha kommentert bildene eller møtet med prinsesse Latifa.