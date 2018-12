KVINNER PÅ TOPP: Norge gjør det ikke godt på Council on Foreign Relations’ likestillingsliste, selv med finansminister Siv Jensen, statsminister Erna Solberg og kulturminister Trine Skei Grande på topp. Foto: Krister Sørbø

Norge på 54. plass på likestillingsliste: – Virker litt sprøtt

Norge er ikke best i likestillingsklassen når Council on Foreign Relations lister opp landene med mest likestilt arbeidsliv. Flere eksperter er kritiske til måten det er regnet ut på.

Den amerikanske tenketanken Council on Foreign Relations (CFR) publiserte nylig en liste over hvilke land som har mest likestilt arbeidsliv.

Øverst troner Australia, med 94,9 av 100 poeng. Tett på kommer Canada med 94,5 og New Zealand med 93,6 poeng.

Dette er undersøkelsen Listen er basert på Verdensbankens rapport Women, Business and the Law 2018 , en grundig undersøkelse av kjønnsulikhet i 189 av verdens land.

Verdensbanken måler 170 ulikheter fordelt på syv kategorier. Council on Foreign Relations (CFR) har gjort en vurdering basert på et utvalg av disse. Les mer om metodene her .

Council on Foreign Relations (CFR) er en selvstendig, amerikansk, partipolitisk uavhengig tenketank som arbeider med utenrikspolitikk.

CFR ble stiftet i 1921, og gir ut magasinet Foreign Affairs seks ganger i året.

For å finne Norge, må du helt ned til 54. plass.

Danmark, Sverige, Island og Finland er alle lenger opp på listen, sammen med Frankrike, Tyskland, Spania og Storbritannia.

Blir slått av latinamerikanske land

Latin-Amerika er et av de farligste stedene i verden for kvinner, ifølge en rapport fra FNs utviklingsprogram og UN Women. Regionen er den med mest seksualisert vold som ikke er partnerrelatert, og nest mest vold fra partnere eller tidligere partnere.

Likevel havner Norge lenger ned på listen enn land som Mexico, El Salvador, Puerto Rico, Honduras, Nicaragua og Brasil.

– Jeg synes det er veldig spesielt, sier Benedicte Bull, professor ved Universitetet i Oslo (UiO). Hun jobber ved Senter for utvikling og miljø, og har Latin-Amerika som hovedområde.

Mexico får 87,5 poeng av 100 mulige på faktoren «beskytte kvinner fra vold», mens El Salvador får 75.

– Omfanget av vold mot kvinner i Latin-Amerika er mye høyere enn her. At man er bedre beskyttet mot vold høres ekstremt underlig ut, sier Bull.

Listen fokuserer for mye på det formelle ved lovverket, mener hun. På tross av store fremskritt, er det fortsatt mye som begrenser kvinner.

– At Mexico, El Salvador og Nicaragua er over Norge virker litt sprøtt. Tilgang til utdanning er blitt mye mer likestilt, og kvinner har gjort inntog både i politikk og arbeidslivet. Men fremdeles er lite tilrettelagt for kvinner, og i høye posisjoner i næringslivet er det nesten ingen kvinner. Jeg har intervjuet mange næringslivsledere der, men bare én kvinne i en ordentlig lederrolle, sier Bull.

– Ikke relevant

Bull mener at en av faktorene som trekker Norge ned, nemlig «bygge opp en god kredittvurdering», er lite relevant i Norge. I land som USA blir man anbefalt å skaffe seg kreditt for å bygge opp en god kredittvurdering.

Mari Teigen er leder for CORE – Senter for likestillingsforskning. Hun påpeker at Norge hadde gjort det bedre hvis vi ikke hadde fått null poeng på denne faktoren, i motsetning til Danmark, Sverige og Finland.

Topp 10: Australia: 94.9 poeng Canada: 94.5 poeng New Zealand: 93.6 poeng Spania: 92.9 poeng Mexico: 92.8 poeng Bosnia og Hercegovina: 92.2 poeng Storbritannia: 91.8 poeng Litauen: 91.4 poeng Island: 90.5 poeng Latvia: 89.6 poeng Her kan du se hele listen.

– For alt jeg vet kan det være et svart hull i norsk politikkutvikling. Det er mye snakk om at kvinner investerer for lite og eier for lite, så det er mulig det er noe å lære her, sier Teigen.

Likevel mener hun at kredittvurdering ikke er et kjønnsproblem i et land der så mange jobber, og at listen derfor til dels vurderer noe som ikke er relevant for Norge.

– Men den kan brukes for å se om det er noen blindsoner i norsk likestillingspolitikk. Er det for eksempel noe med kvinner økonomiske posisjon vi ikke har tenkt nok på politisk?