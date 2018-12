Ekspert om fjellområdet i Marokko: – Aldri følt meg utrygg der

– Det er en pittoresk landsby mellom fjellene, der turismen er viktig, forteller Marokko-ekspert Eli Melby om området der Maren Ueland (28) og Louisa Vesterager Jesperesen (24) ble drept.

Mandag morgen ble norske Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen funnet døde i Marokko .

Åstedet ligger ved en sti i fjellområdet Sidi Chamharouch, rundt ti kilometer fra landsbyen Imlil, ikke langt fra en såkalt «basecamp». Flere lokale opplyser til VG at de to kvinnene ikke skal hatt egen guide.

Trygg destinasjon

Eli Melby skrev i 2017 en masteroppgave om homofiles rettigheter i Marokko, og kjenner godt landet. Hun forteller at Imlil ofte er utgangspunktet for turer.

– Det er en pittoresk landsby mellom fjellene, der turismen er viktig for dem som bor der.

De fleste i Imlil er berbere, forteller Melby. Hun har selv gått turen det ser ut til at Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen var i gang med da de ble drept.

– Det kan være en farlig rute uten guide spesielt nå på vinterstid da det er kaldt, mye snø og ulendt terreng, sier Melby, som da tenker på turterrenget.

Marokko blir ansett som en trygg reisedestinasjon. Utenriksdepartementet skriver i sine reiseråd at «de aller fleste reiser til Marokko er problemfrie, men forholdsregler må tas», og nevner høy terrorberedskap, veisikkerhet og reiser til Vest-Sahara.

– Jeg har aldri følt meg utrygg der. Når du har vært i Marrakech og drar inn til fjellene er det en helt annen verden, sier Melby.

Pågripelse

Lokale medier melder at åstedet bar preg av svært brutale drapshandlinger. Det samme bekrefter VGs kilder, som opplyser at det skal ha blitt utført grov vold med en skarp gjenstand eller en kniv.

Politiet i Marokko skal ha arrestert og mistenkt én person for drapene. Det får VG opplyst fra en kilde tett på etterforskningen i Marokko tirsdag morgen.

To andre mistenkte r var tirsdag formiddag fremdeles på frifot.

Møtte jentene på vei ned fra fjellet

Onsdag 12. desember, på vei ned fra en fjelltur i Imlil, møtte Sylvia Nordskar og familien fra Trondheim to kvinner som passer til beskrivelsen på de to som ble funnet drept mandag morgen.

Klokken var rundt seks på ettermiddagen og det var fortsatt lyst da de to gruppene møttes.

– På vei ned til bilen møtte vi to jenter i 20-årene. Den ene var norsk og den andre var dansk. De var blide og kom med store ryggsekker. Vi hadde en hyggelig samtale med de to, forteller Nordskar.

Det er utenfor turistsesongen og dermed få utlendinger i området. De to jentene skal ha hørt familien snakke og spurte om de var fra Norge.

– Vi stoppet og pratet litt med de. Jeg tror de hadde kommet fra Marrakech og skulle gå litt opp i fjellet før de skulle sette opp telt for natten.

– Jeg husker jeg tenkte på at de hadde med seg telt. Vi sov jo inne og det var veldig kaldt. Byen ligger 1700 meter over havet, så selv om det er varmt på dagen, er det veldig kaldt på natten. Jeg husker jeg syns det var veldig tøft at de skulle sove ute, sier Nordskar.