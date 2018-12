Broren til en av de drapsmistenkte: – Ble hjernevasket

MARRAKECH (VG) «Om du dreper et menneske (...) er det som å drepe hele menneskeheten». Dette koran-verset siterer broren til en av mennene som er mistenkt for dobbeltdrapet i Atlas-fjellene.

– Han var helt normal. Han gikk i moskeen, og kom hjem igjen. Men jeg og familien vet ikke hvem som var vennene hans eller hvilke folk han omga seg med, sier broren til en av de mistenkte i et videointervju med marokkanske Kifache TV .

Mannen skal være broren til denne mannen:

Broren ber nå myndighetene «overvåke dem som hjernevasker». Han forteller at broren forsvant på torsdag i forrige uke, og at han ikke hørte noe mer om ham før arrestasjonen.

– Han hadde ingen utdannelse og ble hjernevasket, sier broren, som understreker at det er statens ansvar å gi utdanning til alle.

Broren, som under intervjuet er omgitt av mange mennesker utendørs, forteller at han tar fullstendig avstand fra det broren skal ha gjort.

Han siterer koran-verset: «Om du dreper et menneske (...) er det som å drepe hele menneskeheten»

– Han var en normal fyr, men ble radikalisert og fikk langt skjegg. Det som skjedde, har ingenting med islam å gjøre, sier broren.

– Ville forlate ham

En kvinne som skal være kona til en av de pågrepne, sier hun ville forlate ektemannen hvis han ikke fikk seg en jobb.

– Jeg har aldri hørt et vondt ord om ham. På torsdag hadde vi en krangel. Jeg ba ham finne en jobb, hvis ikke ville jeg forlate ham og dra tilbake til landsbyen. Han hadde problemer med faren sin også, på grunn av at han ikke ville finne seg en jobb. På torsdag tok jeg med datteren min og dro til huset til familien min, sier kvinnen ifølge et TV-intervju med Al Jarida 24.

Hun forteller at kom politiet kom på døren hos foreldrene hennes klokken syv om morgenen på tirsdag og ransaket huset.

Fire pågrepet

I alt er fire personer pågrepet for drapene på norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vestager Jespersen (24). Det bekrefter marokkanske myndigheter. En mann ble pågrepet allerede tirsdag, mens de tre andre ble pågrepet ved en bussholdeplass i sentrum av Marrakech på torsdag.

Kvinnene ble funnet døde i området Sidi Chamharouch i Atlasfjellene, rundt ti kilometer fra landsbyen Imlil. Marokkanske myndigheter og dansk etterretning kobler drapene til terror , og de fire personene som er koblet til drapet skal alle ha sverget troskap til terrororganisasjonen IS.

Onsdag ble en video som viser grov vold mot minst én kvinne publisert på sosiale medier. Videoen er ikke verifisert, men både Kripos og dansk politi undersøker klippet , som knyttes til drapene på norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24).

Sverger troskap til IS

I en video som ble publisert på Twitter torsdag ettermiddag sitter fire personer, hvorav tre av dem er de som i dag ble pågrepet. De fire på videoen sverger troskap til IS.

Det blir ikke sagt noe om dobbeltdrapet i videoen. Twitterkontoen som publiserte videoen ble opprettet mandag 17.12, samme dag som de to kvinnen ble funnet i fjellet.