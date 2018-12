I BYRETTEN: Spionsiktede Frode Berg sammen med sin russiske forsvarer Ilja Novikov i byretten i Moskva i november i år. Den gang sa Novikov at han håpet på en rettssak i januar. Foto: Foto: Kirill Ovchinnikov, VG

Frode Berg-saken starter trolig i februar

UTENRIKS 2018-12-27T17:16:32Z

Frode Bergs russiske forsvarer sier at de har fått beskjed om at etterforskningen mot den spionsiktede nordmannen er ferdig.

Publisert: 27.12.18 18:16 Oppdatert: 27.12.18 18:34

Det skriver advokat Ilya Novikov på Twitter torsdag kveld. Han sier videre at Frode Berg vil erklære seg ikke skyldig når rettssaken starter - trolig i februar.

Berg ble pågrepet i Moskva med 3000 euro i kontanter og siktet for spionasje mot Russland i desember 2017. Under et rettsmøtet i slutten av november i år, ba russiske etterretning om å få nordmannen varetektsfengslet i ytterligere to måneder - et ønske som ble imøtekommet av domstolen.

Fikk du med deg : Her er mannen som rekrutterte Frode Berg

Etter rettsmøtet i november sa Novikov sa til VG at han håpet at rettssaken ville komme så fort som mulig.

– Jeg håper på en rettssak i januar, senest i februar, sa Novikov til VG den gang.