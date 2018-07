FORGIFTET: Bildet viser britiske nødmannskaper som jobber på stedet der den russiske eks-spionen Sergej Skripal og datteren Julia ble forgiftet i mars. Foto: BEN STANSALL / AFP

New York Times: Mener GRU står bak både Salisbury-forgiftningen og amerikansk valghacking

12 GRU-agenter er tiltalt for innblanding i det amerikanske presidentvalget. GRU står også mest sannsynlig bak forgiftningen i Salisbury, melder The New York Times.

Tre kilder avisen har snakket med, som skal ha nær kjennskap til etterforskningen, sier britiske etterforskere mener angrepet mot Sergej Skripal og hans datter Julia med nervegiften Novitsjok mest sannsynlig var utført av nåværende eller tidligere GRU-agenter. GRU er den russiske militære etterretningstjenesten.

Én av kildene sier at britene er nære ved å identifisere personene de mener har stått bak angrepet. Samtidig sier personen at de ikke har utelukket at det kan være personer fra en annen russisk etterretningsgren eller en privatisert avgren som står bak.

En amerikansk storjury har også nylig reist tiltale mot tolv russiske etterretningsagenter for innblanding i valget i 2016, i form av et omfattende dataangrep på det demokratiske partiet. Samtlige er ansatte i den russiske militæretteretningstjenesten GRU.

GRU-agentene er tiltalt for å ha hacket det demokratiske partiets e-poster og e-postene til Hillary Clintons valgkampsjef John Podesta.

Anspent før møte

USAs president Donald Trump er tirsdag på plass i Helsinki for å møte den russiske presidenten Vladimir Putin under et «avslappet» treff uten en satt agenda. Han har på forhånd sagt at han vil spørre Putin om russisk valginnblanding. De nye tiltalene mot de tolv GRU-agentene gjør problematikken brennaktuell og skjerper spenningen før møtet.

Trump er under stort press for å konfrontere Putin hjemmefra, der flere demokratiske politikere har oppfordret ham til å kansellere møtet, og uttrykt liten tiltro til at han vil konfrontere den russiske presidenten så hardt som de mener at han bør.

Forrige uke, under NATO-toppmøtet i Brussel, var Trump positiv til å møte den russiske presidenten og så ikke bort ifra at de kunne være venner. Tidlig mandag morgen tvitret han imidlertid at forholdet med Russland aldri har vært verre og legger skylden på «amerikansk tåpelighet» og FBIs etterforskning av presidentvalget. I en pressekonferanse i forkant av møtet mandag, sier Trump:

– Vi har mange muligheter sammen. Vi har ikke hatt et bra forhold de siste årene, men nå tror jeg vi vil ende opp med et ekstraordinært forhold. Det håper jeg.

GRU-avhopper

Russland har nektet for innblanding i det amerikanske valget, så vel som å ha noen rolle i forgiftningen i Salisbury. Den britiske regjeringen har imidlertid vært klare på at de ikke mener det finnes noen annen troverdig forklaring enn at Russland står bak giftangrepet.

Skripal jobbet selv som etterretningsoffiser i Russland for GRU fram til han ble avslørt som dobbeltagent i 2004: Siden 90-tallet hadde han i tillegg rapportert til den britiske etterretningstjenesten MI6. Etter drøye fem år i fengsel ble han i 2010 benådet som del av spionutvekslingsavtale mellom USA og Russland.

