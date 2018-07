Helsearbeider mistenkt for å ha drept åtte spedbarn

Helsearbeideren er arrestert og mistenkt for åtte drap og seks drapsforsøk på spedbarn på nyfødtavdelingen ved sykehuset Countess of Chester i Storbritannia. Det melder britiske medier.

Politiet i Cheshire skal ha pågrepet kvinnen tirsdag morgen. Til sammen etterforsker politiet 17 dødsfall og 15 tilfeller av nesten-dødsfall.

– Selv om dette er et stort framskritt i saken, er det viktig å huske på at vi er i en aktiv fase av etterforskningen på dette tidspunktet, sier hovedetterforsker i saken, Paul Hughes til The Guardian .

Mange mistenkelige dødsfall førte til etterforskning

Etterforskningen ble startet i mai 2017 etter at det hadde vært en rekke mistenkelige dødsfall blant spedbarn på sykehuset på fem måneder.

– Vi forstår at denne saken er en stor påkjenning for alle de involverte familiene, ansatte og pasienter på sykehuset, i tillegg til befolkningen generelt, sier Hughes.

En rapport fra mai viser at spedbarnsavdelingen hadde en høy andel barnedødelighet og at avdelingen har hatt en for lav bemanning.

Sykehuset samarbeider med politiet i etterforskningen.